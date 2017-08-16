【中央網路報】

本報訊:閩南、臺灣等地民間相傳農曆七月是“鬼月”，是地府大門開放的月份，無主孤魂由冥間大神面燃大士普渡真君率領，從陰間到陽間接受供養。因此各地方都紛紛在這一個月舉行“普度”佈施的祭祀儀式，希望好兄弟得到安撫，保佑家宅平安，俗稱為“鬼節”。中元普渡就是為亡魂減輕罪業，增加冥福，希望他們早日安息的祭祀活動。在臺灣，中元是相當重要的民俗節日，無論政府機關、公司企業、社區住宅、神壇廟宇，都會在農曆七月初一到七月三十日之間，擇日舉辦祭祀活動，以慰在人世間遊玩的眾家好兄弟（臺灣民間對遊蕩鬼魂的尊稱），並祈求全年的平安順利。2017昆山慧聚天后宮中元普渡活動，依照臺灣民間傳統習俗，舉辦中元普渡活動與超拔祖先祭典，讓在昆山、蘇州、無錫、上海等大陸各地打拼的台商，感受濃濃的家鄉味，藉此得到心靈的安定，更藉由活動宣揚『行善大愛、追本朔源』的中華傳統美德，為文明社會盡份力，為文明家庭立典範。活動亮點：一、七星橋所謂七星，即天樞、天璿、天權、天璣、玉衡、開陽、瑤光的北斗七星，「過七星橋」得受趨吉避邪、進財補運之利，經過道士的祈福加持，可使運途大開，諸事如意順遂。二、放水燈基隆中元祭是臺灣十二項重要節慶活動之一，通過放水燈儀式，將內心的願望寄託于水燈，為眾生祈禱，益受十方諸佛菩薩的庇佑，可使煩惱與諸苦隨水燈放流消逝。三、中元普渡『中元普渡』祭儀化小愛為大愛，超薦孤魂，是慈悲憐憫的情懷，而超渡祖先，是孝養先亡緬懷追遠的體現。以法會超拔亡者，得受供養永離苦海輪回之苦，圓滿無上功德，存亡兩利。普渡供品線上認供中（持續到活動結束）(來源:昆山媽祖文化交流協會)