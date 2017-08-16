大愛普渡，祭祖思源！昆山慧聚天后宮中元普渡活動中央網路報 (2017-08-16 18:40)
2017昆山慧聚天后宮中元普渡活動，依照臺灣民間傳統習俗，舉辦中元普渡活動與超拔祖先祭典，讓在昆山、蘇州、無錫、上海等大陸各地打拼的台商，感受濃濃的家鄉味，藉此得到心靈的安定，更藉由活動宣揚『行善大愛、追本朔源』的中華傳統美德，為文明社會盡份力，為文明家庭立典範。
活動亮點：
一、七星橋
所謂七星，即天樞、天璿、天權、天璣、玉衡、開陽、瑤光的北斗七星，「過七星橋」得受趨吉避邪、進財補運之利，經過道士的祈福加持，可使運途大開，諸事如意順遂。
二、放水燈
基隆中元祭是臺灣十二項重要節慶活動之一，通過放水燈儀式，將內心的願望寄託于水燈，為眾生祈禱，益受十方諸佛菩薩的庇佑，可使煩惱與諸苦隨水燈放流消逝。
三、中元普渡
『中元普渡』祭儀化小愛為大愛，超薦孤魂，是慈悲憐憫的情懷，而超渡祖先，是孝養先亡緬懷追遠的體現。以法會超拔亡者，得受供養永離苦海輪回之苦，圓滿無上功德，存亡兩利。
普渡供品線上認供中（持續到活動結束）
(來源:昆山媽祖文化交流協會)
【中央網路報】
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