桃機從業人員甄試 即起網路開放查詢成績台灣好新聞報 (2017-08-16 19:21)
記者陳華興／桃園報導
開南大學承辦桃機從業人招考工作補充說明，開大16日表示，原7月29日考試因颱風來襲改到8月6日如期舉行，各科疑義題目，經綜合整理後一一仔細向所有命題委員查證比對後，統一調整分數。其調整結果與桃園國際機場公司研議後，將以不影響考生權益為主要考量。並於106年8月16日1800時，在下列網站開放最終成績及面試錄取情形查詢， http://taoyuanairport.e-course.com.tw/category/news及http://taoyuanairport.e-course.com.tw/news/score-publish。
開南大學表示，該校承辦桃園國際機場股份有限公司「106年從業人員甄試」，因尼莎颱風侵襲，為顧及考生安全，於7月28日公告，將考試時間延至8月6日(星期日)進行。該甄試案是經由正式採購程序，由桃機委託開南大學承辦。
開南大學指出，依原公告考試簡章，筆試原定於7月29日(星期六)舉行，但尼莎颱風侵來，開南大學為維本次考試順利進行，於延後考試時間後，同時考量作業期程並兼顧考生之權益，於8月1日在考試網站重新公告週知。
開南大學說，考試重要時程表，除將延期至8月6日(星期日)考試開始時間由原中午12:30調整至14:00舉行，以利部分考生當日上午多益考試行程需要外，另開放退費機制及加列8月27日多益考試認定方式。
開南大學指出，本次考試簡章公告開放試題疑義查詢申請，於查詢申請時間內，就所有考生提出疑義，綜合整理後一一仔細向所有命題委員查證比對後，統一調整分數。
另外，開南大學表示，已進入第二試之面試考生，將由開南大學透過簡訊或專人電話通知。並請考生確實於通知時間及地點，分別按時參加8月19日(星期六)面試，以維個人權益。面試地點桃園市開南大學。
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