高市杉林圖書館陶藝幸福起飛 8/16起展出「林寬老師陶藝展」台灣好新聞報 (2017-08-16 19:25)
記者何沛霖／高雄報導
高雄市立圖書館杉林分館為提升在地文化能量，自8月16日起展開為期四天的「林寬老師陶藝展」活動，開幕茶會結合茶道藝術，請到中華茶學研究協會高雄區聯絡人蔡佳蓉老師現場提供現泡抺茶，凝聚人文藝術，場面温馨幸福。
林寬先生已是退休9年的老師，退休之後自美濃菸樓學習捏陶藝術後，傾心於陶藝藝術愛不釋手。笑稱9年來為了陶藝藝術，燒掉不少退休金，因緣際會經由杉林在地書法家高慶和老師的介紹，與書法藝術結合，於慈濟杉林大愛園區帶領陶藝活動，2年來帶給杉林居民許多創作的樂趣。陶藝展開幕茶會現場來賓，皆以筆墨方式簽名於「福居菩提林・德行天地寬」題名的宣紙下，簽名留念，文化藝術意義深遠。
在杉林分館展出之前，林寬老師也提供他的作品於慈濟靜思堂「大愛傳奇・幸福起飛」書法、國畫、陶藝聯展活動中，成為豐富他人，莊嚴自我的聯展者。許多活動的參與者都是鄉親自組的工作團隊，他們表示，在不同的場地佈展有不同氛圍與心情，在圖書館特別有一份別緻輕鬆的文化氣息，帶來愉快的美好心情。
杉林分館主任林靜莉於杉林地區在地深耕第4年，樂見許多在地人文藝術活動帶給居民身心靈陶冶的力量，很開心於活動現場獲贈題有「知足常樂・蓮蓬濟餘」的荷花國畫，做為28年年資退休禮物，希望杉林圖書館未來仍能提供許多書法、國畫、陶藝與茶道等藝術活動，永續經營，提昇在地文化能量，豐富民眾的休閒樂活生命，吸引讀者進一步利用圖書館。
關鍵字：
上一則：滷肉飯列車巡迴六都 9月底到高雄
下一則：毒雞蛋稽查啟動 最快23日有結果
其他生活新聞更多生活新聞
編輯首推
我是馬克
摘星工廠
蔡康永
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
薏仁水 60G．纖Q好手藝 紅豆水 薏仁水．易珈 纖Q好手藝薏仁水．薏仁水 隨身．薏仁水．Simply 紅豆水 薏仁水．纖Q好手藝 薏仁水 紅豆水．易珈 紅豆水 薏仁水．特濃薏仁水．纖Q好手藝 隨身包 薏仁水．SIMPLY 薏仁水 2G．naturie 薏仁水．綠恩 薏仁水．紅豆薏仁水．Simply 紅豆薏仁水．Simply 特濃紅豆水 薏仁水．纖q好手藝薏仁水．易珈生技 紅豆水 薏仁水．薏仁 水嫩 面膜．纖Q好手藝 薏仁水．Simply 濃縮 紅豆薏仁水．Simply 特濃薏仁水 檸檬水．纖Q好手藝 隨身 薏仁水．薏仁水 易珈．特濃 薏仁水．易珈生技 薏仁水．薏仁水 纖Ｑ好手藝．易珈 薏仁水
- HAPPYHOME 諾艾爾5尺收納櫃C7-926-1免運費
- effie 保暖靴 真皮弧線靴口飾釦奈米中長靴 茶色
- 【橙品油畫布】三聯客製化掛飾掛畫畫框油畫無框畫藝術40x40
- 【GUCCI】經典Guccissima雙G壓紋牛皮磁釦掀蓋肩背郵差包(黑
- 【德國馬牌】CSC5 SUV性能頂尖輪胎_送專業安裝 兩入組_235/
- J’code真愛密碼 有錢花黃金中國繩手鍊
- Sampo 聲寶12KG 變頻洗衣機 ES-HD12B(W1)
- A1寶石 3A寶石級-頂級錢滾錢青金石平安扣項鍊-八吉祥流蘇
- O-ni O-ni真皮新款韓版牛皮單肩包女士油蠟鏤空方款包JZL-99
- 【時尚屋】胡桃2.7尺書桌5U6-222-3(書桌 書房)
鬼月我最美？「亡美」變身網美 網友高喊：我可以！【NOWnews今日新聞】
這兩大原因 使台北比高雄更熱【KNOWING新聞】
半夜喝奶狂蛀牙 全台門診鎮靜幫助治療一次到位【健康醫療網】
市定古蹟圓山水神社 遭人惡意塗鴉破壞【中廣新聞網】
呂捷臺南幽默開講 勉學生「靠閱讀擺脫魯蛇人生」【中央網路報】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》