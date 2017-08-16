記者何沛霖／高雄報導

高雄市立圖書館杉林分館為提升在地文化能量，自8月16日起展開為期四天的「林寬老師陶藝展」活動，開幕茶會結合茶道藝術，請到中華茶學研究協會高雄區聯絡人蔡佳蓉老師現場提供現泡抺茶，凝聚人文藝術，場面温馨幸福。

林寬先生已是退休9年的老師，退休之後自美濃菸樓學習捏陶藝術後，傾心於陶藝藝術愛不釋手。笑稱9年來為了陶藝藝術，燒掉不少退休金，因緣際會經由杉林在地書法家高慶和老師的介紹，與書法藝術結合，於慈濟杉林大愛園區帶領陶藝活動，2年來帶給杉林居民許多創作的樂趣。陶藝展開幕茶會現場來賓，皆以筆墨方式簽名於「福居菩提林・德行天地寬」題名的宣紙下，簽名留念，文化藝術意義深遠。

在杉林分館展出之前，林寬老師也提供他的作品於慈濟靜思堂「大愛傳奇・幸福起飛」書法、國畫、陶藝聯展活動中，成為豐富他人，莊嚴自我的聯展者。許多活動的參與者都是鄉親自組的工作團隊，他們表示，在不同的場地佈展有不同氛圍與心情，在圖書館特別有一份別緻輕鬆的文化氣息，帶來愉快的美好心情。

杉林分館主任林靜莉於杉林地區在地深耕第4年，樂見許多在地人文藝術活動帶給居民身心靈陶冶的力量，很開心於活動現場獲贈題有「知足常樂・蓮蓬濟餘」的荷花國畫，做為28年年資退休禮物，希望杉林圖書館未來仍能提供許多書法、國畫、陶藝與茶道等藝術活動，永續經營，提昇在地文化能量，豐富民眾的休閒樂活生命，吸引讀者進一步利用圖書館。