（中央社記者黃名璽東京2017年8月16日專電）日本政府觀光局今天公布7月外國人赴日旅遊統計，台灣旅客排名第3，較去年同期成長12.5%，達44萬6600人次，創下台人赴日旅遊單月新高紀錄。



日本放送協會（NHK）報導，日本觀光局統計，7月赴日的外國遊客為268萬1500人次，比去年同期增加38萬多人次，成長16.8%，創下訪日遊客單月最高紀錄。



到日本觀光最多的還是中國遊客，比去年同期增加6.8%，達78萬800人次，可能與5月日本放寬大陸旅客簽證限制有關。



南韓排名第2，可能由於航線增加，較去年同期大幅成長44%，為64萬4000人次。



台灣排名第3，比去年同期成長12.5%，達44萬6600 人次。香港排名第4，較去年同期成長27.1%，為23萬4600人次。



前4名都創下赴日旅遊人次的單月新高紀錄。



日本國土交通省觀光廳長官田村明比古表示，雖然外國觀光客訪日人次順利成長，但2020年要達到4000萬的目標，到訪日本各地的觀光客和回訪旅客必須要增加，希望加速進行。