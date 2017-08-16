滷肉飯列車巡迴六都 9月底到高雄中央社 (2017-08-16 19:54)
（中央社記者程啟峰高雄16日電）2017台灣滷肉飯節「滷肉飯巡迴列車」23日將在台北火車站啟動，現場有人氣業者色香味的滷肉飯提供試吃，巡迴開往六都火車站，串聯南北各地滷肉飯特色，9月底將開抵終站高雄。
經濟部商業司今天發布新聞稿指出，「滷肉飯巡迴列車」8月23日從台北火車站出發，開往六都各地火車站行銷各地道地滷肉飯，9月2日開往新北、9月9日桃園、9月15日台中、9月23日台南及9月30日高雄，民眾除可免費試吃各地滷肉飯不同風味，在活動現場拍照打卡上傳，還有機會抽中活動好禮及免費參加美食小旅行。
商業司自6月起廣邀地方政府及美食達人推薦各地滷肉飯店家，經由旅遊、美食及食材達人組成的專家評選小組，歷經兩個月從初選、現地實際查訪到決審，嚴選出全台78家非吃不可的滷肉飯，有國際級、飯店級、排隊最長、飄香一世紀等滷肉飯店家，各有特色。
商業司指出，為不讓國內外饕客錯過這78家嚴選店家，活動期間並透過愛評網、OpenRice等美食平台，以及Facebook、LINE社群媒體、部落客等方式進行全通路行銷台灣最好吃的滷肉飯。
商業司表示，國際媒體CNN報導台灣40樣非吃不可的美食中，滷肉飯就多次勇奪第一，香濃的滷汁澆淋在Q彈軟香的米飯上，濃濃的在地好滋味深受民眾喜愛，國外遊客也讚譽有加，商業司因此選定堪稱國飯的滷肉飯為美食行銷重點，辦理台灣滷肉飯節，期待讓滷肉飯揚名國際。1060816
關鍵字：
其他生活新聞更多生活新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
蔡康永
我是馬克
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
薏仁水 60G．纖Q好手藝 紅豆水 薏仁水．易珈 纖Q好手藝薏仁水．薏仁水 隨身．薏仁水．Simply 紅豆水 薏仁水．纖Q好手藝 薏仁水 紅豆水．易珈 紅豆水 薏仁水．特濃薏仁水．纖Q好手藝 隨身包 薏仁水．SIMPLY 薏仁水 2G．naturie 薏仁水．綠恩 薏仁水．紅豆薏仁水．Simply 紅豆薏仁水．Simply 特濃紅豆水 薏仁水．纖q好手藝薏仁水．易珈生技 紅豆水 薏仁水．薏仁 水嫩 面膜．纖Q好手藝 薏仁水．Simply 濃縮 紅豆薏仁水．Simply 特濃薏仁水 檸檬水．纖Q好手藝 隨身 薏仁水．薏仁水 易珈．特濃 薏仁水．易珈生技 薏仁水．薏仁水 纖Ｑ好手藝．易珈 薏仁水
- 【樂活主義】洛克斯頭靠D扶手大蝴蝶枕電腦椅/辦公椅(6色可
- 【Whoo 后】拱辰享陰陽調和洗顏乳(180ml*3)
- 【CORSAIR】Gaming STRAFE RGB機械電競鍵盤-紅軸中文
- 【米蘭精品】太陽眼鏡墨鏡(今夏時尚防曬抗UV流行穿搭配件3
- O-ni O-ni真皮新款韓版牛皮單肩包女士純色小方包JZL-8887--
- Wacom MobileStudio Pro 13專業繪圖平板電腦 DTH-W1320L
- 【週慶最強檔】U-BOX3 安博盒子 3代藍芽智慧電視盒/安卓電
- 美國Vita-Mix S30輕饗型全食物調理機-公司貨-紅
- 【SANLUX台灣三洋】 580L雙門直流變頻冰箱 (SR-A580B)
- 幸運草 炫福B黃金戒指(兩用組合戒)
鬼月我最美？「亡美」變身網美 網友高喊：我可以！【NOWnews今日新聞】
這兩大原因 使台北比高雄更熱【KNOWING新聞】
半夜喝奶狂蛀牙 全台門診鎮靜幫助治療一次到位【健康醫療網】
市定古蹟圓山水神社 遭人惡意塗鴉破壞【中廣新聞網】
呂捷臺南幽默開講 勉學生「靠閱讀擺脫魯蛇人生」【中央網路報】
發燒雜誌更多
推薦好書更多
當媽媽不必完美•不一樣的德式教養練習：德國觸動台灣人的育兒智慧，讓媽媽與孩子靈魂相約的慢養甘苦談！
我好愛我的孩子， 但我不是完美的媽媽！ 慌張、挫敗、崩潰、自我質疑到醒覺， 從德國親...《詳全文》