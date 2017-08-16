（中央社記者程啟峰高雄16日電）2017台灣滷肉飯節「滷肉飯巡迴列車」23日將在台北火車站啟動，現場有人氣業者色香味的滷肉飯提供試吃，巡迴開往六都火車站，串聯南北各地滷肉飯特色，9月底將開抵終站高雄。



經濟部商業司今天發布新聞稿指出，「滷肉飯巡迴列車」8月23日從台北火車站出發，開往六都各地火車站行銷各地道地滷肉飯，9月2日開往新北、9月9日桃園、9月15日台中、9月23日台南及9月30日高雄，民眾除可免費試吃各地滷肉飯不同風味，在活動現場拍照打卡上傳，還有機會抽中活動好禮及免費參加美食小旅行。



商業司自6月起廣邀地方政府及美食達人推薦各地滷肉飯店家，經由旅遊、美食及食材達人組成的專家評選小組，歷經兩個月從初選、現地實際查訪到決審，嚴選出全台78家非吃不可的滷肉飯，有國際級、飯店級、排隊最長、飄香一世紀等滷肉飯店家，各有特色。



商業司指出，為不讓國內外饕客錯過這78家嚴選店家，活動期間並透過愛評網、OpenRice等美食平台，以及Facebook、LINE社群媒體、部落客等方式進行全通路行銷台灣最好吃的滷肉飯。



商業司表示，國際媒體CNN報導台灣40樣非吃不可的美食中，滷肉飯就多次勇奪第一，香濃的滷汁澆淋在Q彈軟香的米飯上，濃濃的在地好滋味深受民眾喜愛，國外遊客也讚譽有加，商業司因此選定堪稱國飯的滷肉飯為美食行銷重點，辦理台灣滷肉飯節，期待讓滷肉飯揚名國際。1060816