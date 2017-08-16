看病到一半停電 就醫用藥記錄自己查中央社 (2017-08-16 19:40)
（中央社記者張茗喧台北16日電）昨天桃園大潭電廠跳機導致全台停電，恐使部分醫療院所電腦停擺。健保署今天說，民眾就醫時若遇到停電，可利用健康存摺查詢用藥記錄，同時宣布放寬醫療院所上傳就醫資料限期。
中央健保署今天發布新聞稿表示，昨天全台大停電，部分醫療院所可能因此無法連上健保署系統，醫師可能無法利用「健保醫療資訊雲端查詢系統」查詢病患過去的病史和用藥記錄，恐導致藥物過敏、重複用藥問題。
健保署醫務管理組專門委員陳真慧受訪時表示，曾在停電期間就醫的民眾，可以登入健保署「健康存摺」，查詢自己的就醫記錄、用藥資訊，避免重複用藥或出現藥物不良反應。
此外，陳真慧指出，部分醫療院所可能因停電，無法依規定在24小時內上傳患者就醫資料，因此宣布將限期放寬到72小時。1060816
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