毒雞蛋稽查啟動 最快23日有結果中央社 (2017-08-16 19:38)
（中央社記者張茗喧台北16日電）繼歐洲爆發毒雞蛋事件，南韓也在雞蛋中驗出殺蟲劑成分。食藥署今天宣布啟動毒雞蛋稽查專案，將抽查10件市售雞蛋是否含殺蟲劑「芬普尼」，檢驗結果最快23日出爐。
比利時8月初爆發雞蛋被殺蟲劑芬普尼（fipronil）污染的毒雞蛋事件，受污染的蛋範圍橫跨歐洲16國，最遠還跨海影響到香港，歐洲已經可能有1000萬顆蛋遭到下架及銷毀；南韓14日也宣布在雞蛋中驗出芬普尼。
衛生福利部食品藥物管理署今天發布新聞稿表示，歐洲國家及南韓的雞蛋並未輸入台灣，但為了確保民眾食安，今天起啟動北中南地區通路雞蛋稽查抽驗專案，檢驗國內生產的雞蛋是否也遭芬普尼污染。
食藥署食品組副組長許朝凱受訪時指出，今天起將針對全台超市、商店販售的雞蛋進行抽查，預計將抽10 件檢體進行檢驗，根據「動物產品中農藥殘留容許量標準」規定，雞蛋中不得檢出芬普尼，儀器極限值為5ppb 。
許朝凱表示，檢驗結果最快將於8月23日出爐，屆時若有雞蛋被驗出含芬普尼，將依違反「食品安全衛生管理法」第15條規定，開罰新台幣6萬至2億元罰鍰，問題蛋品將沒入銷毀。
食藥署呼籲，業者輸入蛋類相關產品前，應向國外供貨商確認其產品或產品原料未使用遭污染的禽畜產品。1060816
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