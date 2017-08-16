海生館南向馬國 舉辦透明魚標本展中央廣播電台 (2017-08-16 18:44)
國立海洋生物博物館南向到馬來西亞舉辦展覽，今天(16日)起在登嘉樓大學(UMT)舉辦透明魚標本特展，展出近500件透明生物及透明魚類的標本。教育部次長蔡清華特別飛往馬來西亞參加開幕式，他期盼，台、馬兩國未來能有更多交流。
國立海洋生物博物館在馬來西亞登嘉樓大學舉辦透明魚標本特展，展期將長達3個月，現場設置44個展示缸，展出近500件生物標本，並分為「觀察放大鏡」、「費雪世家族」、「費雪研究室」及「創意好角落」等4個展區。
教育部次長蔡清華在開幕致詞時表示，台灣正推動新南向政策，希望和鄰近的東南亞及南亞國家有更多的交流，這次也非常感謝登嘉樓大學和海生館共同舉辦這項展覽。蔡清華：『(英語原音)我希望大家能夠欣賞這個展覽，而且從中學到許多；我也期待這樣雙邊互惠的合作，能在馬來西亞和台灣之間持續深耕。』
海生館指出，民眾能在展覽中，近距離看到鎖管、螃蟹、青蛙、蠑螈、壁虎、幼鱉、鳥類及老鼠的透明生物標本，進而觀察各個生物的骨骼差異；現場也展示來自多樣棲地與不同體型的透明魚標本，並解密透明魚標本的製作過程。
海生館提到，這次在登嘉樓大學的規劃下，從當地的機場一路到校園內，沿路都可看到特展的宣傳布旗，歡迎馬來西亞的民眾踴躍前往參觀。
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