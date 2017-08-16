路透社報導，德國家庭部長巴爾利(Katarina Barley)15日抨擊德國企業未能讓更多女性參與管理董事會(management board)。她並指出，除非企業自己採取行動，把目前6%的參與率拉高，否則政府可能實施名額規定。

屬於社會民主黨(SPD)的巴爾利告訴報業集團RND，企業在做出多年承諾之後，仍舊未能提高女性佔領導角色的比率，這令人難以接受。

巴爾利在訂於今天(16日)刊出的訪問中說，「我再給企業1年時間自己處理這項問題。如果到時候什麼事都沒發生，我們就得採取立法行動。」

她說，「至今許多管理董事會什麼變化都沒有。只有6%的成員是女性。這不能再持續下去了。」

巴爾利將於今天就女性擔任領導職的情況，提交報告給總理梅克爾(Angela Merkel)的內閣。

巴爾利還說，自己對於「強制設定管理董事會中的女性名額沒有問題」。她指出，多年承諾並未改變現況，許多企業對這項問題零目標。

根據德國法律，女性在大企業監事會(supervisory board)中必須佔30%。但目前還沒有法律規範管理董事會的組成。