聯合國人權專家小組今天(16日)呼籲美國,對抗與日俱增的種族主義暴力和仇外言行,並起訴犯下仇恨犯罪的份子。

美國總統川普(Donald Trump)15日堅稱,維吉尼亞州的種族暴力事件,左派和右派極端份子都該負責。川普這項發言再度點燃美國宗教關係的政治風暴。

聯合國專家小組在日內瓦(Geneva)發布聯合聲明說:「我們對維州沙洛茲維爾市(Charlottesville)的暴力,以及右派極端份子、白人至上主義者和新納粹團體所展現的種族仇恨,感到憤怒。」

聲明中要求,對所有犯下這些罪行者予以起訴,並給予充分的懲處,同時也要推動對這次事件展開獨立調查。

聲明中說,仇恨的行為和種族仇恨的言論,必須受到明確的譴責。仇恨犯罪必須受到調查,犯罪者應受到起訴。

這份聲明是由聯合國非洲裔專家小組主席古梅茲(Sabelo Gumedze)、聯合國當代種族主義形式問題特別報告員魯提瑞(Mutuma Ruteere),以及聯合國消除種族歧視委員會 (U.N. Committee on the Elimination of Racial Discrimination)主席奎克里(Anastasia Crickley)等人共同發表。