聯合國專家譴責美種族暴力 並籲調查中央廣播電台 (2017-08-16 19:11)
聯合國人權專家小組今天(16日)呼籲美國，對抗與日俱增的種族主義暴力和仇外言行，並起訴犯下仇恨犯罪的份子。
美國總統川普(Donald Trump)15日堅稱，維吉尼亞州的種族暴力事件，左派和右派極端份子都該負責。川普這項發言再度點燃美國宗教關係的政治風暴。
聯合國專家小組在日內瓦(Geneva)發布聯合聲明說：「我們對維州沙洛茲維爾市(Charlottesville)的暴力，以及右派極端份子、白人至上主義者和新納粹團體所展現的種族仇恨，感到憤怒。」
聲明中要求，對所有犯下這些罪行者予以起訴，並給予充分的懲處，同時也要推動對這次事件展開獨立調查。
聲明中說，仇恨的行為和種族仇恨的言論，必須受到明確的譴責。仇恨犯罪必須受到調查，犯罪者應受到起訴。
這份聲明是由聯合國非洲裔專家小組主席古梅茲(Sabelo Gumedze)、聯合國當代種族主義形式問題特別報告員魯提瑞(Mutuma Ruteere)，以及聯合國消除種族歧視委員會 (U.N. Committee on the Elimination of Racial Discrimination)主席奎克里(Anastasia Crickley)等人共同發表。
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