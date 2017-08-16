(中央社記者鍾采蓉、卞金峰台北16日電)藝人林志穎出道將滿25週年，他今天出席精品腕錶展，並透露自己十分珍惜時間，每天都在和時間賽跑，會教孩子們學會看時間、珍惜寶貴時間，活出屬於自己的精彩人生。



林志穎表示，自己是跟時間賽跑的人，甚至在跟時間搶時間，自己喜歡戴腕錶的原因是可以感受到時間真實存在，隨時提醒自己沒有一分一秒可以浪費。



他說，在未來有機會時想送錶給孩子，教他們學會看時間、珍惜寶貴時間，活出屬於自己精彩人生。



林志穎更提到，他爸爸從小到大就不會遲到，讓他對於守時很注重，因此也會以身作則給三個兒子，從小讓他們養成準時的習慣，只是很喜愛3C產品的他坦言，手錶對他現在來說已是珠寶等級的配件，對於有戴錶習慣的他，看時間還是手錶最快。



他這次代言的精品腕錶業者，特別精心設計規劃的三大主題空間：高級製錶沙龍、美洲豹系列腕錶沙龍、頂級珠寶腕錶沙龍，以華麗優雅的金色空間設計及多層次鏡面的全新視覺饗宴。1060816