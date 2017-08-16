▲魏如昀（左）與吳姍儒一起參拜。（圖／TVBS提供，2017.08.16）

旅遊實境節目《閨蜜愛旅行》找來甜滋滋的閨蜜組合Sandy（吳姍儒）與魏如昀一起到日本高知旅遊。魏如昀更是在一個月前就精心準備Sandy的神秘生日禮物，讓Sandy在現場眼眶泛淚超感動！兩人平時相處，年紀小魏如昀6歲的Sandy比較像姊姊，這次挑戰露營野炊，魏如昀在Sandy旁邊準備食材卻瘋狂幫倒忙，還把魚烤焦，讓Sandy氣到叫她離開。

兩人探訪清幽的高知五台山竹林寺，謹慎地遵循日本文化，洗手後參拜許願。想不到Sandy竟然許願希望外景錄影能輕鬆一點，不要流太多汗，結果一出寺廟就看到製作單位準備的睡袋、急救箱，要求她們自己搭帳棚、親手準備晚餐，Sandy崩潰的蹲在地上說：「那我剛剛許的願是有什麼用！」

來到號稱日本天國美景的天狗高原，兩人要在雲霧間挑戰野炊露營的任務，分配工作時魏如昀選擇搭帳篷任務，誇口自己在13歲時拿過女童軍證書，下一秒立刻被Sandy虧：「也太久以前了吧！」而自稱小廚娘的Sandy一開始就在生火階段卡關，在旁打下手的魏如昀不斷幫倒忙，先是把洗乾淨的菜放在髒桌子上，而後把魚烤焦，讓Sandy氣到對她發飆：「妳回去搭帳篷！妳真的很不適合待在廚房！」

▲吳姍儒（左）與魏如昀挑戰野炊。（圖／TVBS提供，2017.08.16）

好不容易結束野炊的行程，Sandy以為魏如昀去偷懶休息，走到帳篷區卻看到她準備了蛋糕，Sandy感動的說：「好感人，你是要跟我表白嗎？」原來魏如昀事先算好節目播出時間剛好在Sandy生日左右，她偷偷跟製作單位串通好要製造驚喜！

魏如昀更在現場對Sandy感性表白，她提到因為Sandy什麼都有，禮物很難送，所以在一個月前就開始苦惱，決定寫一首歌送給Sandy當生日禮物。歌詞內提到「祝妳生日快樂，祝妳永遠都像現在一樣快樂」、「妳就像我們的小太陽，我要對妳說我愛妳。」讓Sandy感動到眼眶泛淚。Sandy提到當她聽到「小太陽」時很感動，但因為自己很ㄍㄧㄣ，所以在鏡頭前忍住眼淚，打算睡覺前再好好地哭一場。

▲魏如昀貼心幫吳姍儒過生日。（圖／TVBS提供，2017.08.16）