（中央社倫敦16日綜合外電報導）外界多月以來的猜測終於塵埃落定。英國男星丹尼爾克雷格證實，他將最後一次飾演「007」系列電影的男主角詹姆士龐德。



路透社和英國「衛報」（The Guardian）網站報導，丹尼爾克雷格（Daniel Craig）昨天參加美國電視談話節目「深夜秀」（The Late Show）時揭曉了答案。主持人史蒂芬柯貝爾問起他是否將再次飾演詹姆士龐德（James Bond），丹尼爾克雷格答說，「是的」，這時觀眾席響起一陣歡呼。



尼爾克雷格曾分別在「皇家夜總會」（Casino Royale）、「量子危機」」（Quantum of Solace）、「空降危機」（Skyfall）和「惡魔四伏」 （Spectre）等4部「007」電影中飾演男人味十足的情報員龐德。



製作「007」系列電影的永世製片公司（Eon Productions）在官網表示，第25部「007」電影將如傳統提早於英國和其他國家放映時間，於2019年11月8日在美國公開上映。



史蒂芬柯貝爾（Stephen Colbert）還問丹尼爾克雷格，這部之後是否會再飾演龐德一角時，他回答，「不會了」。



他說：「我想就是這樣了，我只想高調退場，不再演了。」1060816