（中央社記者陳偉婷台北16日電）家住山上的林文坊罹患胃癌，每次到院治療，要騎摩托車再轉客運，路程超過8小時，也曾摔車而沒辦法拿藥，治療可能中斷，醫師說，偏鄉醫療交通應受重視。



台灣癌症基金會跟富邦人壽今天舉行記者會，宣布「銀髮南鄉就醫無礙」交通補助方案，補貼大南部、東部的銀髮癌友就醫交通費，讓復元之路不再遙遠。



台灣癌症基金會進行「南部地區癌症治療期病友就醫困境」調查，南部癌友中斷療程想法高達7成；台癌執行長賴基銘表示，分析原因，可能跟銀髮癌友比例高、就醫往返時間成本高、獨自就醫機會大有關。



賴基銘說，以民國104年醫療統計年報計算，癌症病人平均門診次數最高，顯示癌症是需要高頻率、穩定回診治療的疾病，尤其接受化療或放療的病友，需每週、每天往返醫院，不論是身體、精神都承受很大壓力。



不過，賴基銘表示，南部、東部癌友普遍高齡化，且就醫常常都是獨自一人來，家庭支援系統不夠強，若加上交通不便、經濟弱勢等因素，可能影響治療意願，「癌症如果持續治療，有機會康復，但中斷治療就沒有希望。」



67歲林文坊家住台南南化水庫上游深山中，平常以採收麻筍、野菜度日，家裡雖有2個兒子，但一人中風，另一人長期酗酒，全家經濟重擔都在林文坊身上，當他在105年確診胃癌，考量到孩子不能斷糧，且每次就醫都要舟車勞頓，他一直拖延不願治療，直到拉出黑便才開刀。



林文坊開刀後，每3週仍要回診拿化療藥，回診日前一天，他先從南化騎2個小時摩托車到甲仙，在弟弟家過一夜之後，隔天早上搭1.5小時公車到旗山轉運站，又轉車半個小時，才到義大醫院；看完診回到南化的家，已是夜晚。



不管颳風、下雨，預約時間都要回院拿藥，林文坊曾一次騎車在陡坡時失去控制，整個人往下滑進大水溝，不僅受傷，車輪還破胎，根本沒辦法去拿藥，也讓治療效果現隱憂。



59歲的阿雲姊罹多發性骨髓瘤，這種疾病會損害骨髓，非常容易骨折，每次到醫院回診都必須搭計程車，一趟來回車資就要新台幣1500元。當她完成電療、標靶療程，光車費就花了13萬2000元，求生之路不僅承受副作用，還有經濟重擔。



台灣癌症基金會提供南鄉銀髮癌友就醫交通補助，賴基銘表示，符合資格者可獲補助，金額雖小，但希望喚醒大家對偏鄉醫療重視，也希望子女能多關心長輩，家庭扶持系統對癌友康復至為關鍵，陪同長輩就醫也可降中斷治療風險。1060816