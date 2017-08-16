來源：馬德興 德興社

巴西球星保利尼奧從廣州恆大終於轉會走了，而且直接加盟的是巴塞羅那隊。不得不說，對於這幾年來「燒錢」已經「燒慣了」的中超聯賽來說，是一個令人振奮的好消息。在承認這樁轉會會對中超的影響起到積極意義的同時，我們無需過分誇大這樁轉會會對中超產生多大的影響與刺激，因為我們必須要牢記一點：加盟巴薩的並不是什麼中國球員，僅僅只是一名巴西球員而已，之於中國足球本身，意義有限。

從最初暴力鳥將有可能加盟拜仁慕尼黑的傳聞開始，廣州恆大隊的態度就非常明確：為了實現「四冠王」，「暴力鳥」不許走！即便是這一次「暴力鳥」最終轉會巴塞羅那，從廣州恆大的內心而言也是極不情願的！「暴力鳥」最終出走、加盟巴薩，並不是廣州恆大主動「送」出去的，而是「暴力鳥」以及巴薩俱樂部啟用合同中的相關條款之後，在無奈的情況下，廣州恆大隊才不得不放人。所以，從這樁轉會最終成交，無需過分渲染廣州恆大的作用。當然，廣州恆大方面肯定會抓住一切有利機會，給自己造勢，好顯現出自身的「高明」與「高風亮節」，這就像現在外界所炒作的那樣。

實際上，「暴力鳥」在轉會與先前傳言有中國球員希望離開是一樣的，恆大隊的策略就是：作為一家私企，只有在自身利益完全確保並最大化的情況下，才會採取些行動。如果真的站在中國足球的角度、真心幫助中國足球，恆大隊就不會這麼多年來採取「只進不出」的策略，將眾多海外球員全部都買回來，而當有中國球員希望走出國門時，俱樂部基本是「拒不放人」。如果「暴力鳥」是一名中國球員，他能夠在這個時候走得出去？

在「覆水難收」的情況下，拚命將「暴力鳥」轉會描繪成為一種有利於恆大整體形象的東西，這便是其中的「套路」。所以，從這一層意義上來說，「暴力鳥」出走的確是一件好事，特別是，像巴薩這樣為人所熱捧的球會，相中了一名在恆大隊效力的外援，史上從未有過，未來恐怕很難再有第二例。

也正是未來很難有「第二例」，因而其意義和作用也就有限。因為一個「暴力鳥」加盟巴薩，就得出「中超聯賽不再是『錢多人傻』」，這樣的結論也下得太過草率了。因為迄今為止，至少看不出還有哪一位高價外援會受到其他球會的青睞。更何況，現在雖然有關方面限制了外援，但依然有人想辦法找對策、繼續燒錢，拚命去引進溢價外援。

從另一個層面來說，假說加盟巴薩的是一名中國球員，哪怕退後一步，即從中超引進的不是像巴薩這樣的大牌球會，而是其他像本菲卡、馬競、埃因霍溫、里昂等這樣的歐洲大牌球會，則這樣的意義和價值恐怕遠超「暴力鳥」本人從中超「跳槽」加盟巴薩。因為真正走出國門的是中國球員，是真正值得我們傾注熱血與激情的本土球員！

我們不能忘了「暴力鳥」的巴西球員這一大背景。儘管在中超聯賽中效力，但其加盟中超之前，就已經表現出其水準，而且也征戰過世界杯，只是在加盟中超之前水土不服而已。來到了中超之後，有了用武之地、顯現出了其自身的價值。從這一層意義上說，恆大有功，但也僅限於此。

所以，一個「暴力鳥」的出走，雖然令人高興，但也僅此而已。如果中國的本土球員，能夠真正通過中超這個平台、不斷地走出去，就像現在的日本球員通過日本J聯賽不斷走向歐洲，且至今已經送出去二三十位日本本土球員，那才是真正值得我們自豪和驕傲的時候！那才意味著中超聯賽真正已經吸引了世界各國的眼光，中超也才是主流聯賽。一個「暴力鳥」的出走，如果過分誇大其作用與意義，恐怕難逃「自慰」之嫌。