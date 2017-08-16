【2017年8月16日，武漢】WTA全球十大頂級賽事的2017東風汽車？武漢網球公開賽今天揭曉正賽入圍球員名單。作為中國網球賽季的開幕大戲，武網本次陣容涵蓋了現今WTA世界排行榜上的一眾頂尖高手和中國女子軍團。以新科世界第一卡？普利斯科娃領銜，法網女單冠軍、超級天才新星奧斯塔彭科，溫網女單冠軍穆古拉扎等新生代力量，將在武網實現了「三屆兩冠」的捷克名將科維托娃以及哈勒普、沃茲尼亞奇和庫茲涅佐娃等新老名將齊聚武漢。同時，武網也將繼續為中國選手提供實現突破和展現自我的平台，彭帥、張帥本次憑藉世界排名攜手直接入圍正賽。

WTA亞太區賽事運營副總裁陳述，武漢市東湖高新技術開發區管委會副主任明銘，武漢市社會體育指導中心主任姚欽安，武漢體育發展投資有限公司董事長、武漢網球公開賽賽事總監朱建斌等嘉賓共同出席發佈會。「武漢網球公開賽是中國三大網球賽事，在WTA全球版圖和亞洲網球賽季中擔任著舉足輕重的角色。近年來，在以武網為代表的高端賽事帶動下，武漢體育產業不斷發展，各大賽事的品牌影響力與日俱增，體育消費水平與產業活力也競相迸發。我相信武網能通過有序、到位的籌備和運營工作，讓國人和世界不斷見證武漢這座城市的濃厚網球底蘊和蓬勃向上的城市面貌。」武漢市社會體育指導中心主任姚欽安表示。

TOP10選手八位出戰，科維托娃力爭成功衛冕

直接入圍本屆武網正賽的43位球員分別來自22個國家，2016賽季年終世界排名前十全體出動，本周世界排名前十中有八位出戰，共有6位大滿貫女單冠軍、 8位現任和前任世界前二球員，而且最後一位入圍的球員世界排名也高達第47位，陣容可謂鼎盛。新科世界第一普利斯科娃在本賽季3進WTA決賽3奪冠軍，澳網與法網相繼進入八強、半決賽，發球火力和進攻能力獨步天下。與她同輩的新科溫網冠軍穆古拉扎集顏值和實力於一身，狀態和信心正處於巔峰狀態，如今身在美國的她向武網球迷們問好：「我很高興回到武漢，在所有熱情的中國粉絲面前比賽。為他們打球總是充滿了各種樂趣，作為球員，所有人都能感受到他們的投入和激情。我在這裏取得過不錯的成績，期望每年都能在這裏與大家相見。」而天才少女奧斯塔彭科在今年法網上以貫穿始終、毫不動搖的強攻打法問鼎冠軍。她在捧杯后坦言，成為大滿貫冠軍後有壓力更有動力，年輕的她將力爭在北美與亞洲賽季實現突破，職業生涯中首次躋身年終總決賽，而武網將是她的衝刺中重要的一站。

作為兩屆武網的冠軍，大滿貫冠軍科維托娃將在今年九月開啟她的第二次武網衛冕之旅，去年她在決賽以兩個6-1橫掃齊布爾科娃，在中國賽季旗開得勝。能夠再次和武漢的球迷見面，她表示非常期待：「武漢網球公開賽是我最喜愛的巡迴賽之一，我在這裏打出過很多精彩的比賽。在武漢，我能感受到我和這裏所有的人以及我中國的粉絲都有一種特殊的情感。」這位衛冕冠軍將在今年武網以昂揚旺盛的鬥志和火力全開的擊球手感，為球迷們奉獻出一場場極具進攻性和觀賞性的比賽。去年在武網與科維托娃上演年度最精彩比賽的前世界第一、現世界第3的雙料大滿貫冠軍科貝爾也在名單之列。

彭帥、張帥直接入圍正賽 李娜向球迷們發出熱情邀約

與往年不一樣的是，今年武網揭曉的正賽名單中首次同時出現兩位東道主球員——彭帥與張帥，創歷史記錄。「很開心能夠來到武漢比賽，」正在備戰美網的中國網壇一姐彭帥說道，「你們的支持對我意義非凡，我已經迫不及待地想回到武漢，在國內的球迷面前打比賽了。」現世界排名第23位的彭帥，在上個月的江西網球公開賽上連贏五場奪冠，不出意外她將在武網收穫一個種子席位。而去年奪得中國球員在武網正賽第一場勝利的張帥也向球迷們發出邀約，並期待今年能更進一步：「武網是每年中國賽季的重頭戲，非常高興今年能入圍正賽，我會全力以赴，繼續向前，為大家帶來更加精彩的比賽。」

兩名中國球員憑藉排名創歷史地直接入圍武網，印證了以武網為代表的中國網球運動體系建設的成果。而在球迷中人氣頗高的津花王薔本次位居替補球員之列，即使屆時無法替補進入正賽，實力日漸強大的她也極有希望從資格賽中殺出重圍。在李娜、鄭潔退役后，曾有人哀嘆，中國網球將不可避免地呈現L型發展曲線。但以這3位風格不同、性格迥異的新老女將為代表，眾多的中國姑娘們正在以自己的腳步，做厚、做實中國的職業網球根基，並快速成長為WTA的中堅力量。

而作為中國網球運動目前的標杆、武漢網球公開賽的全球推廣大使，已經退役三年的李娜也從未放下對網球的牽掛和懷念。「很高興看到公佈的名單上有那麼多好友，我相信他們會給大家在武漢帶來最棒的比賽。離開賽場后，其實最懷念的就是場上那種拼搏的感覺。去年武網賽期因為懷著Sapajou，所以沒能到現場見到往日的對手、姐妹們，」李娜說道，「今年，我會在武網賽期到現場陪大家多看看，親自給他們加油。」這位從武漢走向世界的武漢伢對家鄉的賽事有著不一樣的感情，「武網在我所有的代言中，肯定是最特別的一個。希望能通過賽會、大家和我的努力，有更多人愛上武網、愛上網球。」今年武網賽期，李娜將親赴賽事現場，她將如何亮相、又如何與球員和球迷互動，目前仍充滿神秘。

在武網公佈球員陣容之日，賽會特別推出購票與球星見面活動。8月16-18日，凡在此三天期間購買武網門票的觀眾，均有機會參與如賽前挑邊、抽籤儀式等賽期球星互動活動，名額有限，先購先得。凡購買vvip全程套票觀眾，可有機會參與冠軍見面會活動並參與冠軍合影環節。球迷們通過武網官方訂票網站（www.4008702014.com）和大麥、永樂、微賽、西十區、票牛、攜程、去哪兒、同程、美團等第三方渠道，全天候、快捷便利的購票。