8月15日上午，中華人民共和國第十三屆運動會火炬傳遞儀式第七站在天津市寧河區進行。

寧河區位於海河之畔、渤海之濱，地處京津冀城市群幾何中心，區域面積1296平方公里，轄14個鎮，人口42萬，素有「魚米之鄉」和「北國江南」的美譽。

第十三屆全運會火炬傳遞儀式寧河站的起點設在寧河區體育場，終點為橋北新區運河家園社區廣場，沿途路線共計3.5公里。途經區體育場、方舟公園、區政府、光明橋（橫跨薊運河）、集市路口、運河家園社區廣場等。

寧河站火炬傳遞儀式共有37名火炬手參與，他們來自寧河區和天津市的各行各業，藉助火炬傳遞儀式，向全國人民展示了寧河區和天津市現代化建設的成果，以及市民的飽滿熱情。

值得一提的是，作為本次全運會最高級別的讚助合作夥伴，中國石油化工股份有限公司（中石化）也有一名代表，參與了本次全運火炬在寧河站的傳遞。她就是第35棒火炬手趙娜。

提起趙娜，她在中石化天津石油分公司寧河片區可是一名「明星員工」。在本次火炬傳遞過程中，共有30餘位身穿統一助威服的中石化親友團前來為趙娜加油助威，他們整齊劃一地呼喊著：「中國石化為美好生活加油」！這些助威聲讓無數人把目光聚集到這名女孩身上。只是，這更增加了我們的疑慮，趙娜究竟有著哪些事迹，才讓她在同事中如此受愛戴？

事情還要從五年前說起，2012年7月18日凌晨，坐落在寧河縣蘆漢公路上的中國石化寧漢加油站遭蒙面歹徒持械搶劫，在這生死攸關之時，趙娜臨危不懼，處置及時，勇敢地與歹徒進行了殊死搏鬥，保障了企業的財產和資金安全。

此後，2012年8月，趙娜在加油站與持械搶劫案犯搏鬥的行為先後被寧河縣和天津市見義勇為協會確認為「見義勇為行為」。2012年12月趙娜又榮獲「全國五一巾幗標兵」榮譽稱號。2014年6月趙娜更是被授予「全國見義勇為模範榮譽稱號」。

趙娜為了企業的財產和資金安全，臨危不懼，勇鬥持械劫匪，為企業增添了光采，是中國石化天津石油分公司的驕傲。因此，在這全運來到天津，聖火降臨寧河的神聖時刻，趙娜也肩負起了重擔，順利完成了寧河賦予她的光榮使命。

在接受記者採訪時，趙娜表示，自從得知自己成為了全運火炬手，她每天的心情都十分激動。能在眾多報名的選手中脫穎而出，既是她自己努力的結果，更少不了來自家鄉父老鄉親的信任和支持。「全運會是四年一度的盛會，作為一名土生土長的天津人，心中還是非常自豪的。這次剛好中石化也讚助了全運會，因此我想為中石化加油！為天津全運加油！」