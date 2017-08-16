【2017年8月16日，武漢】作為中國網球賽季的開幕大戲，2017東風汽車·武漢網球公開賽今日公佈正賽球員陣容，本次陣容涵蓋了現今WTA世界排行榜上的一眾頂尖高手和中國女子軍團：卡·普利斯科娃、哈勒普、科貝爾領銜八位Top10參賽，彭帥、張帥直接入圍。同時，賽會宣布多項服務提升措施：本屆武網的全民開放日將擴大為2天，9月30日的單雙打決賽開戰時間將推遲至晚間以便為球迷提供國慶網球大餐，設立公交專線、延長特定線路運營時間，通過豐富餐飲娛樂安排打造勝於往年的網球嘉年華、為現場球迷提供豐富臨場體驗，同時推出針對8月16日-18日期間購票觀眾的特別促銷活動。

資格賽向全民免費開放，決賽推遲至晚間開戰

2017年武漢網球公開賽將在9月22至9月30日舉行，總獎金達到266萬美元，光谷國際網球中心將在金秋再度迎接來自五湖四海的球迷，共賞網球盛事。組委會在發佈會上透露，今年武網打破慣例，將兩天資格賽全部作為全民開放日，對所有喜愛網球的市民免費開放，提前感受女子球員高水準的對決。

另外，賽會根據國家國慶節調休安排，將決賽日的時間調整為下午17:00開賽，方便球迷們在下班時間前往場館，見證第四年武網女單、女雙冠軍的誕生。

打造全民網球嘉年華，賽會貼心服務進無止境

賽場上高水平較量不斷，場外組委會也為球迷提供了貼心的服務。嘉年華以美食為主力軍，彙集各國美食體現武網的國際化；特色的漢味美食展現武漢的獨有魅力值，讓球迷在武網看球看得過癮也吃得開心。每天不同的嘉年華節日主題，以及熱情、活力的節目表演，給緊張的競賽氣氛帶來一刻的輕鬆娛樂，同時把武漢最美的風貌、武漢人民的熱情展現給各國選手和國際社會。

與此同時，為方便市民到現場觀戰，往返於光谷國際網球中心與光谷廣場的756路公交將每天收班時間延長至比賽結束，333路公交運營路線也延長至網球中心，此外，武漢公交集團在武網賽期會增設5輛武網專線BRT，從佳園路至網球中心，每日賽前2小時開始運行，觀賽觀眾都可免費乘坐。並專門開設2條大學生觀賽定製公交，直達網球中心，沿線停靠各大學周邊公交站點，票價與普通公交一樣。

優惠力度前所未有，八月購票驚喜不斷

為了讓市民們酣暢淋漓地觀賽，今年武網票務全新升級，從去年的日場、晚場調整為一票制，一張票可以觀看全天所有賽事，單日最多有21場比賽供市民選擇。目前，賽會推出諸多優惠措施，八月份購買賽事門票將享受八折優惠；購買開幕式、半決賽、決賽套票任意一天的武網家庭套票，在武網賽期孩子可獲得與李娜互動合影的機會。此外，今年武網整合全渠道資源，為市民提供便捷的購票新體驗，球迷們可在購票時選擇電子票，屆時到現場憑碼取票進場。

在武網公佈球員陣容之日，賽會特別推出購票與球星見面活動。8月16-18日，凡在此三天期間購買武網門票的觀眾，均有機會參與如賽前挑邊、抽籤儀式等賽期球星互動活動，名額有限，先購先得。凡購買vvip全程套票觀眾，可有機會參與冠軍見面會活動並參與冠軍合影環節。球迷們通過武網官方訂票網站（www.4008702014.com）和大麥、永樂、微賽、西十區、票牛、攜程、去哪兒、同程、美團等第三方渠道，全天候、快捷便利的購票。

從2014年至今，武網的舉辦為城市的體育、文化、旅遊帶來了新的活力，同時也將武漢這個中部重鎮展示在國人和世界面前。武漢體育發展投資有限公司董事長，武漢網球公開賽賽事總監朱建斌在今天舉行的武網球員陣容發佈會上表示：「武網是武漢體育產業的龍頭項目，作為承辦方和東道主，我們將竭盡全力，為所有觀眾呈現最高品質的賽事和服務，為武漢體育產業探索道路，與即將在漢舉辦的軍運會同行，為辦好這件全國人民矚目的盛事貢獻自己的力量」。