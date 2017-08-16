2017新點子樂展宣告記者會中央網路報 (2017-08-16 18:28)
在台北歌德學院的支持下，獲國際報評「彷彿美藝三重奏再現」的德國摩根斯坦三重奏(Morgenstern Trio)，偕同摩登樂集(Ensemble Modern)獨奏家，將演譯東亞作曲家細川俊夫、尹伊桑之經典，以及台灣作曲家潘皇龍、蕭慶瑜之新作，《不承受時間的花》將於9月23日演奏廳揭開2017新點子樂展「亞洲新記憶」之序幕。此次也是台北歌德學院繼2016新點子樂展「嬉．花」，再度與兩廳院合作新點子系列節目，精彩可期。首次來台的摩根斯坦三重奏近年獲德國境內最大型的慕尼黑ARD國際音樂比賽、NRW北萊茵藝術發展獎（1957創立之全藝術領域獎項，碧娜‧鮑許Pina Bausch也曾獲此獎）等殊榮，足跡更遍及林肯中心、甘迺迪中心、卡內基廳等。
第二檔《來自中亞的新語》緊接於9月24日演奏廳呈現，由來自荷蘭的「輿圖跨民族樂團」(Atlas Ensemble)與台灣中西樂獨奏家們共同演出，曲目包含輿圖獨奏家的中亞民族音樂、世界首演作曲家張玹與蔡淩蕙的新作、以及此次最令人期待的「輿圖工作坊：演奏家合創」！輿圖樂團是當今樂壇唯一集結來自歐亞傑出音樂家，以各地具歷史文化底蘊的民族樂器為編制，首演無數當代新作的樂團。此次將其年度國際性Atlas Lab首度移師台灣，在跨文化背景的指揮Artyom Kim帶領下，輿圖獨奏家與8位臺灣中西樂獨奏家將化身為「作曲家」，挑戰口耳傳承與五線譜記譜創作的歐亞文化差異，超越語言的隔閡來創奏音樂！
2017新點子樂展的壓軸，回到台灣自製的「當代音樂劇場」《遶境共聲》，由策展人趙菁文發起，一個思考音樂與劇場如何從創作起點即緊密結合的原生製作。結合近30位音樂與劇場菁英，從編制、劇本、用材、型態、聲響等元素，打造一個專屬於台灣的音樂劇場。青年導演黃鼎云，新媒體藝術家蔡奇宏將以台灣早期建設時期之工具意象，製作聲音機械裝置與自製打擊樂器；榮獲2017WSD世界劇場設計金獎的鄧振威，擔任劇場空間暨燈光設計，將以大量光纖線，以大自然元素(如樹、雲)與漁農業物件(如網、線)來形塑舞台。聲樂指導暨指揮王佩瑤將帶領11位青年歌者，以及旅加拿大國際級擊樂家黃皚雲和薛詠之，一同詮釋臺灣7位女性作曲家潘家琳、陳士惠、趙菁文、陳宜貞、林梅芳、林慕萱、張玉慧，為此劇所原創的作品。《遶境共聲》以「聲音符號來戲劇」：「遙想一艘巡洋的船艦，承載著這島嶼上的分合聚散，交織出一幅幅關於臺灣島嶼的圖景…」
「2017新點子樂展」於9月23日至10月1日即將在演奏廳與實驗劇場上演，備有超值「2017新點子樂展75折套票」及多項優惠，請洽兩廳院售票系統。
2017新點子樂展演出資訊
《不承受時間的花》The Hours of Flower
德國摩根斯坦三重奏+摩登樂集獨奏家
Morgenstern Trio + Nina Janssen-Deinzer
9/23 (Sat.) 19:30 演奏廳
特別感謝：台北歌德學院
《來自中亞的新語》In the Eyes of the Nomads
輿圖跨民族樂團+臺灣獨奏家Atlas Ensemble + Taiwanese soloists
9/24 (Sun.) 14:30 演奏廳
《遶境共聲》The Pilgrimage
當代音樂劇場 New Music Theatre
9/29-9/30 Fri.-Sat. 19:30 10/1 Sun. 14:30 實驗劇場
(蘇松濤報導)
【中央網路報】
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