【中央網路報】

《今周刊》社長梁永煌(左)、新光醫院健康管理部主任、台灣臨床腫瘤醫學會理事長高尚志(中)、台大醫院胸腔外科主任、肺病防治基金會董事長陳晉興(右)新光醫院健康管理部主任、台灣臨床腫瘤醫學會理事長高尚志(左)、《今周刊》社長梁永煌(中)、台大醫院胸腔外科主任、肺病防治基金會董事長陳晉興(右)台大醫院胸腔外科主任、肺病防治基金會董事長陳晉興新光醫院健康管理部主任、台灣臨床腫瘤醫學會理事長高尚志陳副總統建仁先生(翻拍擷取自親身經歷分享影音檔) 陳副總統建仁親身經驗分享「一定要重視早期篩檢的重要性」《今周刊》花了數個月的追蹤研究，今日特別召開邀集國內肺癌專家學者，呼籲國人要正視「認識暨預防新國病-肺癌」的記者會。首先陳副總統建仁親身經驗說道：「2009年我做了肺部低劑量電腦斷層篩檢，發現了小於1公分以下的病灶，確診為肺腺癌前期。於是我聽從了醫生的建議指示決定開刀，目前我持續追蹤，狀況良好，所以我可以繼續為國人服務。」成人吸菸人口大幅下降，但肺癌卻不斷攀升吸菸是肺癌最大危險因子，但台灣有一半以上的患者是沒抽菸的肺癌患者，但事實上，台灣成人吸菸率二十年來已從29%降至15%，按理說，肺癌發生率應該也隨之下降，結果卻是一路攀升。這讓我們關注到，台灣室內外的空氣污染實在太嚴重了，包括細懸浮微粒PM2.5、廚房油煙及石棉粉塵等，都是我們的健康殺手。陳副總統要特別呼籲國人：大多數肺癌患者無症狀，等到有咳嗽、背痛等其他症狀時，都已末期，約有75%已成近端或遠端轉移，所以適當的做肺部低劑量電腦斷層篩檢而能早期發現，非常重要。新國病！死亡率和健保支出都是第一名每42分鐘1人確診 每56分鐘1人死亡依據衛生福利部死因統計，2016年，台灣有9,372人死於肺癌，占所有死亡人口的5.4％，等於台灣平均每19位死亡人口就有1位因罹患肺癌死亡。這個死亡數字，首度比肝癌致死人數還高出逾千人，五年內死亡率高達八成，肺癌已然成為「新國病」，不但高居台灣十大癌症之冠，花費的健保支出也是最多。台大醫院胸腔外科主任、肺病防治基金會董事長陳晉興認為，不是發生比率高就叫國病，而是對健康威脅最大。肺癌的死亡人數之高、燒錢之多，儼然已是台灣的「新國病」。更值得注意的是，在歐美超過85%的肺癌患者都有抽菸，但在台灣，這個數字卻不到50%！陳晉興形容，「每個人都有替冷氣、排油煙機清骯髒濾網的經驗，其實那就是你一天二十四小時在吸的空氣。」一個人幾天不吃東西還可以存活，但可以多久不吸空氣？不超過十分鐘！過去，肺癌被視為吸菸者的「專利」，但大家熟知的陳副總統建仁、台北市長夫人陳佩琪醫師、前副總統蕭萬長都沒有抽菸；而且，這20年來的台灣成人吸菸率確實大幅下降，結果卻不然。這告訴我們，即使你不抽菸，也不能高枕無憂。此外，依據最新出版的國民健康署癌症登記報告，14年台灣首次確定診斷為肺癌的12,462個患者中，第一期比率僅占21.5％，第四期比率則高達57.9％；但日本有36.9%發現時是第一期，第四期僅29.4%。顯然，面對這個和你我健康息息相關、非懂不可的台灣新國病，國人卻缺乏認識和警覺。台灣的醫療相當進步，但肺癌致死率為何偏高？「空污、食安等致癌因子愈來愈多!」，台大醫院內科部主治醫師李家宜說，雖然「癌症的治癒率每一年都在成長，但趕不上癌症發生率，死亡人數也就愈來愈多。」台灣臨床腫瘤醫學會理事長高尚志醫師特別說明，「臨床經驗裡，100位沒有不舒服症狀的健檢民眾，會發現1~2位為是肺腺癌，其比例是殘酷的。而一般腫瘤超過一公分以上就有機會轉移了，一公分大小的腫瘤，細胞數約十億個，大概分裂30代，差不多要花9~10年；但一公分的腫瘤長到五公分，可能只要一年多的時間」，所以高尚志醫師和台大醫院陳晉興主任都認為，國人對於癌症的認識與健檢觀念仍需加強，才能降低恐懼、有效防治，建議:1.三等親內有人曾罹患肺癌2.長期吸菸處於高風險之環境3.四十五歲以上都需要以上三者都需要定時做肺部低劑量電腦斷層篩檢，將有助肺癌的早期檢出、減少新國病對健康的威脅。更多精彩的完整分析報導請見《今周刊》1078期