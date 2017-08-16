法演得太短



百老匯經典音樂劇《芝加哥》睽違12年，隆重登台。《芝加哥》音樂劇是僅次於《歌劇魅影》演出最久的美國原創音樂劇，主要演員演出都超過十年，女主角之一的，Amra-Faye Wright還開玩笑的表示，沒辦法演Cats那麼久，因為Cats已經沒有在演了。



芝加哥音樂劇描述1920年代的芝加哥，以《謀殺》做為發展主軸，劇中兩名女主角Roxie Hart以及Velma Kelly都是因為謀殺被判刑，兩人爭相請律師比利為自己辯護，將法庭作為秀場，展開一場精心製作的戲碼，Roxie的謀殺案躍上媒體版面，探討一齣橫跨娛樂、媒體、司法的爭議故事。



Dylis Croman以及Amra-Faye Wright私下感情很好，如何詮釋感情糾葛，Dylis Croman表示，兩人是同一天生日，都是獅子座，兩人之間的關係連結很微妙，身為演員就是要將台上、台下和生活經驗結合，演出在舞台上。Amra-Faye Wright表示就是拿出演員的專業。



兩位女主角表示整齣戲，最喜歡的部分是最後一首歌《Nowadays》，最能夠代表兩人目前的心境，Dylis Croman表示唱這首歌的時候，無論是對人生還是戲裡的角色都是最完美的狀況。(實習記者林彤潔報導)



