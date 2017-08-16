不當黨產處理委員會今天(16日)就中影是否為國民黨的附隨組織舉行聽證會，釐清中影當時以每股65元出售的價格是否為相當對價。黨產會主委顧立雄會後受訪時表示，他最大的疑問就是為何當初只用新台幣1.5億元就讓蔡正元等人進駐董事會，轉讓經營權，且買方還得到超額分配款，以及利潤分享條款的設計。

不當黨產處理委員會16日就中影案舉行聽證會，釐清中影是否為國民黨的附隨組織，以及當初是否以相當對價脫離國民黨控制等爭點。

黨產會主委顧立雄受訪時表示，他看完所有卷證資料和約談當事人後，心中最大的疑問就是為何只以1.5億元就讓蔡正元、羅玉珍和莊婉均進入董事會，決定公司的資產增減，之後又讓他們獲得超額分配款，買家支付2期款項後，取得超過70%的股票，又將減資款支付第3期款項。

顧立雄表示，整起交易不能只看股價，還要看潛藏利益是否合理。他說：『(原音)處份的資產，他拿到70%的股款，又可以拿這些減資股款付第3期款，所以我的第3個疑問是說，他是不是等同拿12億，因為後面的錢，他可以用出售中影資產取得所需要支付的股價，他等同用12億的價款買下中影的70%股份，不是大家在討論的一股65塊、30幾億，感覺上好像用12億就拿到。』

顧立雄在聽證會中也指出，他感覺中影出售後決定停業，然後處分資產，但是這會涉及資產價格，他不解既然要停業處分資產，為何中影不自己處理，反而由接手的人處理，過程有許多不合理。