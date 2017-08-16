土耳其外交部長卡夫索格魯(Mevlut Cavusoglu)今天(16日)表示，土耳其已經向德國發出外交照會，要求引渡神學講師歐克蘇茲(Adil Oksuz)，因為他涉嫌在去年7月的流產軍事政變中，扮演重要的角色。

土耳其指出，去年空軍轟炸國會，是意圖推翻總統艾爾段政府的部分行動，而歐克蘇茲就是這些空軍人員的教長。

土耳其當局指出，歐克蘇茲在流產政變後，在安卡拉空軍基地附近被捕，卻在2天後被法官釋放，從此流亡海外。

土耳其媒體指出，歐克蘇茲被偵測到出現在德國的法蘭克福(Frankfurt)和烏爾姆(Ulm)，並已獲得德國西南部巴登符騰堡邦(Baden-Wurttemberg)給予臨時居留許可。

根據德國方面的資料，去年流產政變之後，有136名土耳其外交官、軍人和他們的家屬向德國尋求庇護。