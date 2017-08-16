嘉義縣長張花冠與民進黨立委陳明文針對下屆嘉義縣長人選問題傳出理念不合，張花冠今天(16日)甚至在民進黨中常會上發言直指身為民進黨選對會召集人的立委陳明文介入欽定人選，張花冠還發出新聞稿強調，台灣民主化歷程走了數十年才有今天的成就，嘉義縣長候選人的產生應符合民主機制，應該協調、協調、再協調，而不是由一、兩位人士自行指定所謂的接班人選。

對此，陳明文傍晚也發出新聞稿指出，張花冠在中常會上的指控是子虛烏有，已經對於他個人人格造成傷害，他個人已於中常會後正式向兼任黨主席的蔡英文總統提出辭去選對會召集人，蔡總統也當面表示會進行了解再予處理。

陳明文說，民進黨在全國黨代表大會之後就會確認2018年縣市長提名條例，而召集人的工作就是將人才彙整提報委員會討論，若有多人參選，仍需經過黨內初選機制才有可能成為黨的縣市長候選人，絕不可能發生指定候選人的情形。

陳明文也表示，過往由派系協調候選人的時代已經結束了，或許有些人無法隨民主時代的變化調整自己的腳步，但現在是政黨政治的時代，政黨都有自己的民主初選機制，有競爭是好事，但不應流於鬥爭，任何的黨員同志也都不應讓選舉鬥爭來破壞未來黨內團結的可能性。