南部癌症死亡率高 交通不便影響治療意願中央廣播電台 (2017-08-16 18:17)
癌症死亡率也有南北差距，台灣癌症基金會分析相關數據發現，台灣南部的癌症死亡率較北部高出了35%，推測部分地區交通不便，導致患者中斷治療是可能的原因之一。在企業贊助下，台灣癌症基金會推動「銀髮南鄉 就醫無礙」計畫，給予低收入且交通不便的癌症患者交通補助，幫助癌友克服就醫困境。
67歲的林伯伯居住在台南南化水庫上游深山中，2年前確診罹患胃癌時只要手術合併化放療就能穩定控制病情，不過，他必須先騎車2個多小時下山過夜，隔日再搭早班公車並轉車才能到高雄義大醫院治療，來回醫院車程需8小時，且期間無人可照料家中中風的兒子，讓他一度放棄治療，也導致胃癌惡化到第三期。
台灣癌症基金會針對南部及東部地區288位癌友所做的「就醫困境」調查發現，近7成癌友曾有中斷就醫的想法，除了治療副作用影響繼續治療意願外(37.91%)，另外一個主要原因就是交通不便(27.45%)；台灣癌症基金會也分析衛福部統計資料發現，南部地區的癌症死亡率較北部高出了35%，推測交通不便影響患者接受完整治療，是可能的原因之一。台灣癌症基金會執行長賴基銘：『(原音)我們真的很實質的懷疑癌症的「完治率」，就是整體癌症治療規劃方案完成的比例，我想南部可能會比北部有一點遜色，這樣就會衝擊到整個癌症治療的成果，這是我們目前分析得到。』
為減少南部癌友因交通因素而中斷就醫，台灣癌症基金會與富邦人壽合作推出「銀髮南鄉 就醫無礙」計畫，提供交通補助給符合資格的患者。賴基銘：『(原音)讓很多癌症病人會因為交通的不便利而就不想治療，或是治療不完整，如果我們一點點的補貼讓他能夠完成治療，治癒的機會就可以大大的提高。』
凡是家住南部、交通不便的低收入癌症患者，都可向台灣癌症基金會提出申請，將可獲得每個療程新台幣8千元的交通補助，目前共有200個名額，希望能減患者的負擔，讓康復之路不再遙遠，也希望藉此拋磚引玉，能有更多企業加入關懷偏鄉癌症病患的行列。
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