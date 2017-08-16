經濟制裁北韓 俄不支持中央廣播電台 (2017-08-16 18:20)
俄羅斯外長拉夫羅夫(Sergei Lavrov)今天(16日)表示，莫斯科不支持讓北韓經濟窒息的要求。
拉夫羅夫並且表示，對北韓施加經濟壓力的可能性幾近於零。
聯合國安理會15個成員國5日一致通過決議，擴大對北韓實施制裁，將把北韓每年出口金額30億美元削減至少三分之一，大約是10億美元。
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