世大運期間 總統要求相關單位上緊發條中央廣播電台 (2017-08-16 18:41)
行政院長林全今天(16日)下午到總統府與蔡英文總統例行會面。林全報告15日全台大停電的後續處理，總統則做出2點指示，除了行政部門應儘速處理相關賠償及補償外，在世大運期間更要上緊發條，同時，總統也要求行政部門儘速研議強化各項重要的國家基礎設施。
15日下午因操作失誤，致使天然氣供料中斷，全台各縣市多處發生停電。行政院長林全每週都會例行入府與蔡英文總統會面，16日下午則是針對天然氣輸氣設施事故導致供電失常問題向總統說明處理情形。
總統府發言人黃重諺表示，總統特別關心此事，並要求行政部門儘速研議強化各項重要的國家基礎設施，並做出2點指示，除了要求行政院儘速協調處理這次事故衍生的賠償或補償問題，也要求相關單位在世大運期間上緊發條。黃重諺：『(原音)特別是世大運期間，因為這個禮拜開始，所以她也要求相關單位務必要上緊發條，把各項政府應該要準備的相關工作做好，包括交通、包括治安等等，都要上緊發條，不要有差錯。』
黃重諺表示，總統與林全會面約半個多小時，沒有談到經濟部長的人選，主要著重在整體回復狀況，以及協調中央及地方處理補償、賠償問題。
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