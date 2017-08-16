血洗！中超精英聯賽華夏11-0蘇寧 小將獨中6元北京新浪網 (2017-08-16 18:36)
中超精英梯隊聯賽華夏11-0蘇寧
在剛剛結束的中超俱樂部精英梯隊聯賽的比賽中，河北華夏幸福U18梯隊11-0大勝江蘇蘇寧易購梯隊。
前鋒張威一人獨中6元，是本場比賽的最大功臣。本階段幸福梯隊4戰全勝，且一球未失，小夥子們的競技狀態非常良好。休整一天后，華夏幸福將迎戰遼寧瀋陽開新梯隊。
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