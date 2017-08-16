在剛剛結束的中超俱樂部精英梯隊聯賽的比賽中，河北華夏幸福U18梯隊11-0大勝江蘇蘇寧易購梯隊。

前鋒張威一人獨中6元，是本場比賽的最大功臣。本階段幸福梯隊4戰全勝，且一球未失，小夥子們的競技狀態非常良好。休整一天后，華夏幸福將迎戰遼寧瀋陽開新梯隊。