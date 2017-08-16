螢光幕情侶再+1 惠利、柳俊烈熱戀中NOWnews今日新聞 (2017-08-16 18:25)
曾經在韓劇《請回答1998》合作的女團Girl's Day 成員惠利，以及最近大勢的演員柳俊烈，兩人被爆出熱烈的消息！甚至還有親密的約會照當佐證，而柳俊烈所屬的經紀公司在得知消息後，也快速作出回應。
最強狗仔D社一出手，一定會射中「紅心」，D社在今（16）日報導了惠利與柳俊烈戀愛ing的消息，還釋出了兩人在公園包緊緊的約會照片，照片拍攝的時間點是今年3月，兩人在瑞草湖水公園約會，兩人都穿著黑色外套，非常低調，不過還是能看見惠利把頭靠在柳俊烈的身上，看起來就是熱戀中的情侶，而且報導中也指出惠利在11日從國外回來後，直奔男友柳俊烈的家。
而柳俊烈所屬的經紀公司知道消息後，對外表示柳俊烈與惠利是最近才發展成戀人關係的，讓粉絲知道這個戀愛消息感到非常抱歉，因為兩人才剛開始交往，希望外界能以溫暖的視線看待。
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