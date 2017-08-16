2017年斯諾克中國錦標賽將於8月16日-22日在廣州展開激戰，奧沙利文、丁俊暉、希金斯、塞爾比、特魯姆普等名將悉數參賽，爭奪賽季第二站排名賽冠軍。

本賽季中錦賽升級為排名賽，總獎金為70英鎊，冠軍獎金15萬英鎊，衛冕冠軍是希金斯。外卡/資格輪到1/4決賽都採用9局5勝，半決賽採用11局6勝，決賽採用19局10勝。以下為詳細簽表：

外卡/資格輪第一輪第二輪第三輪1/4決賽半決賽決賽冠軍塞爾比塞爾比 羅弘昊 桑坎姆 周躍龍 陳子凡 希金森古爾德 胡昊希金森 麥克吉爾 喬伊斯 麥克勞德 馬奎爾 顏丙濤 賓漢姆 艾伯頓 漢密爾頓 達赫迪 墨菲 霍金斯 萊恩斯 沃拉斯頓 馬克-戴維斯 卡特 梅塔 普利斯 格雷斯 奧布萊恩 馬克-金 馬福林 喬治歐 斯萊塞 麥克馬努斯 伯頓 丁俊暉 牛壯 特魯姆普 威爾斯威爾斯馬兵 多特 米爾金斯 奧沙利文 貝爾德 吉爾伯特 卡靈頓 鄧恩 佩里 泰勒 梁文博 伯恩斯 吉米-羅伯遜 布雷切爾 瓦菲 傅家俊 尼爾-羅伯遜 李行 邁克爾-懷特 肖國棟 艾倫 史蒂文斯 霍爾特 塔猜亞 曹宇鵬 瑞恩-戴 田鵬飛田鵬飛 范爭一 威廉姆斯 塞爾特 福德 沃克林 希金斯 呂昊天