【大成報記者羅蔚舟／新竹報導】為了響應政府推動「亞洲‧矽谷」、「智慧機械」、「綠能科技」、「生技醫藥」、「國防」、「新農業」及「循環經濟」等5+2產業升級創新，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署特別委託財團法人自強工業科學基金會成立「亞洲．矽谷產業專業人才發展基地」，今（8/16）日上午在清華大學創新育成大樓舉行揭牌啟動招生，專才基地首波特推出最夯的「大數據分析應用實務班」及「智慧醫療電子大數據照護人員專班」，預計9月初將開班授課，即日起受理待轉業民眾報名參訓！配合國家政策發展，也適逢畢業求職季節，桃竹苗分署與自強基金會攜手合作成立「亞洲．矽谷產業專業人才發展基地」，在清華大學認知心智科學中心楊梵孛主任、亦斯科技股份有限公司江孟峰執行長、銀髮產業協會湯傑郎常務監事等多位產官學界出席貴賓的見證下，由桃竹苗分署訓練推廣科科長胡伯堯與自強工業科學基金會董事長盧崑瑞共同為專才基地揭牌，也正式宣告勞動部希望藉由專才基地作為建構創新訓練模式，培育科技專業人才的決心！桃竹苗分署胡伯堯科長指出，「亞洲．矽谷產業專業人才發展基地」計畫以物聯網、大數據、雲端運算、智慧醫療等產業創新需求為主軸，結合相關產業對人才的培訓需求，規劃兼顧跨領域及務實致用的學、術科課程，協助企業培育中高階專業人才，為國內產業創新升級挹注資源;首波推出的「大數據分析應用實務班」及「智慧醫療電子大數據照護人員專班」，預計於9月初開課，課程為期三個月，學員結訓後可從事大數據分析程式設計師以及智慧醫療照護人員，就業前景可期，後續也將配合AI、智慧科技陸續推出大數據分析進階、金融科技及智慧手機APP應用等課程，預計將為亞洲．矽谷相關產業培育出150名人才。盧崑瑞董事長表示，財團法人自強工業科學基金會位於清華大學創新育成中心，與眾多具有創新創業思維、潛能之廠商，能夠就近協同合作、互通有無，成立至今掌握趨勢，不斷變革創新，成為國內重要的產官學研整合平台育成中心，本次很榮幸承辦「亞洲．矽谷產業專業人才發展基地」計畫，期能以基金會豐沛資源為政府進一步貢獻專業，培育專業人才，帶動桃竹苗地區物聯網產業的全面升級創新。自強基金會表示，想要參加「亞洲．矽谷產業」課程的民眾，只要年滿十五歲(含)以上，待業或轉業民眾均可報名參加，如屬原住民、中高齡或就業保險被保險人非自願或自願性失業者等對象，將由勞動部補助全額訓練費用；一般失業者，則補助80%訓練費用，相關課程可透過台灣就業通https://www.taiwanjobs.gov.tw 或電洽自強基金會03-03-5623116分機3318，也歡迎有意徵才的相關廠商，主動聯絡提供職缺機會。(圖由自強基金會提供／勞動部桃竹苗分署訓練推廣科科長胡伯堯（右）與自強工業科學基金會董事長盧崑瑞（左）8/16在清華大學創新育成大樓，一同為「亞洲．矽谷產業專業人才發展基地」揭牌啟動招生。)