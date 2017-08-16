多明尼加共和國參議員Mr.Pedro一行至元培醫事科大參訪中央社 (2017-08-16 17:59)
多明尼加共和國參議員Mr.Pedro一行至元培醫事科大參訪
(中央社訊息服務20170816 17:58:26)多明尼加共和國參議員Mr.Pedro一行8人今（16）日下午至元培醫事科技大學參訪，參議員Mr.Pedro同時也前來了解該國學生至元培就讀的事宜等。
多明尼加共和國參議員Mr.Pedro與Mr.Beado 在國際校企聯盟人員陪同下至元培醫事科大參訪，目前多明尼加共和國有經審核學生可至台灣科技大學就讀，他們先至元培參訪先行了解。
元培醫事科技大學校長林志城熱烈歡迎，並在光宇藝術中心先行簡報介紹，林校長表示。元培是第一個成立的醫事學校，除了沒有培養醫師外，其他醫事人員都有培養，有醫放系、醫檢系、醫管系、視光系、醫工系等16系9個碩士點。
林校長帶著多明尼加共和國參議員Mr.Pedro與Mr.Beado等參觀校史館、光宇藝術中心、cGMP模擬藥廠、全球唯二、全臺唯一的影像醫學大學博物館、茶創中心等參觀。
多明尼加共和國參議員Mr.Pedro與Mr.Beado對元培醫事科大有了初歩的了解，同時也表示可以與學校合作，將多明尼加就讀大學生能至學校學習，而後能夠回到多明尼加共和國有所貢獻。
多明尼加共和國參議員Mr.Pedro與Mr.Beado表示，元培醫事科大是一個有特色的學校，所學習的科系對未來多明尼加共和國都有所助益。經再研商後進行合作事宜。
訊息來源：元培醫事科技大學
本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/218836.aspx
關鍵字：
其他文教新聞更多文教新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
蔡康永
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
薏仁水 60G．纖Q好手藝 紅豆水 薏仁水．易珈 纖Q好手藝薏仁水．薏仁水 隨身．薏仁水．Simply 紅豆水 薏仁水．纖Q好手藝 薏仁水 紅豆水．易珈 紅豆水 薏仁水．特濃薏仁水．纖Q好手藝 隨身包 薏仁水．SIMPLY 薏仁水 2G．naturie 薏仁水．綠恩 薏仁水．紅豆薏仁水．Simply 紅豆薏仁水．Simply 特濃紅豆水 薏仁水．纖q好手藝薏仁水．易珈生技 紅豆水 薏仁水．薏仁 水嫩 面膜．纖Q好手藝 薏仁水．Simply 濃縮 紅豆薏仁水．Simply 特濃薏仁水 檸檬水．纖Q好手藝 隨身 薏仁水．薏仁水 易珈．特濃 薏仁水．易珈生技 薏仁水．薏仁水 纖Ｑ好手藝．易珈 薏仁水
- J’code真愛密碼 巨蟹座守護-生命安卡黃金紅繩手鍊
- 【SLASTIK】全功能型運動太陽眼鏡 EAGLE極限運動系列-White
- 《armada阿曼達》貝弗莉系列複合金 26CM平煎鍋
- 【固特異】TRIPLEMAX省油節能輪胎_送專業安裝 兩入組_215/5
- O-ni O-ni真皮新款磨砂牛皮單肩包女士純色圓形包JDL-L7008-
- ★加碼贈★【三星】UA49MU630 49吋電視 UA49MU6300WXZW
- 【KANEBO佳麗寶】DEWS EX立體膠原活膚露 150ml(即期品)
- O-ni O-ni真皮新款韓版牛皮手提包女士貓頭鷹貝殼包JZL-8892
- 【COACH】馬車防刮皮革托特包/大型-橘紅色(買就送璀璨水晶
- 法國【CHASSEUR】獵人琺瑯鑄鐵彩鍋24cm(開心果綠) 加贈橄欖
爭取婚姻平權 女同伴侶訴遭遇【台灣立報】
留學不是為了和本國同學湊在一起用中文聊天【北京新浪網】
樹科大不紙如此 瓦楞紙展 出神入化【中央社】
印象‧經典─莫內特展 歷史博物館展出【教育廣播電台】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》