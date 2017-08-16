多明尼加共和國參議員Mr.Pedro一行至元培醫事科大參訪



(中央社訊息服務20170816 17:58:26)多明尼加共和國參議員Mr.Pedro一行8人今（16）日下午至元培醫事科技大學參訪，參議員Mr.Pedro同時也前來了解該國學生至元培就讀的事宜等。



多明尼加共和國參議員Mr.Pedro與Mr.Beado 在國際校企聯盟人員陪同下至元培醫事科大參訪，目前多明尼加共和國有經審核學生可至台灣科技大學就讀，他們先至元培參訪先行了解。



元培醫事科技大學校長林志城熱烈歡迎，並在光宇藝術中心先行簡報介紹，林校長表示。元培是第一個成立的醫事學校，除了沒有培養醫師外，其他醫事人員都有培養，有醫放系、醫檢系、醫管系、視光系、醫工系等16系9個碩士點。



林校長帶著多明尼加共和國參議員Mr.Pedro與Mr.Beado等參觀校史館、光宇藝術中心、cGMP模擬藥廠、全球唯二、全臺唯一的影像醫學大學博物館、茶創中心等參觀。



多明尼加共和國參議員Mr.Pedro與Mr.Beado對元培醫事科大有了初歩的了解，同時也表示可以與學校合作，將多明尼加就讀大學生能至學校學習，而後能夠回到多明尼加共和國有所貢獻。



多明尼加共和國參議員Mr.Pedro與Mr.Beado表示，元培醫事科大是一個有特色的學校，所學習的科系對未來多明尼加共和國都有所助益。經再研商後進行合作事宜。



訊息來源：元培醫事科技大學



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