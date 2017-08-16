2017暑期華語研習暨醫療機構參訪歡送會與多明尼加參議員相見歡



(中央社訊息服務20170816 17:57:47)元培醫事科技大學2017暑期華語研習暨醫療機構參訪歡送會，今（16）日下午進行，日本國際醫療福祉大學42位學生與3位老師9天的學習完成，特為他們辦歡送會，適時多明尼加共和國參議員Mr.Pedro與Mr.Beado來訪相見歡。



日本國際醫療福祉大學42位學生與3位老師在8日至16日來到元培2017暑期華語研習暨醫療機構參訪活動，在此期間他們學習了些華語，同時也到各醫療院所參觀。他們都十分高興說，在元培學習確實滿載而歸，不虛此行。



在歡送會中，校長林志城表示，看到日本國際醫療福祉大學師生，讓他想到曾至日本學習一年，在一個專業領域至不同國家學習，就是非常不同，且讓自己難於忘懷，學習到不一樣的文化與專業。因此相信你們來到元培學習，也有不同的感受。



專任董事蔡雅賢表示，在此年輕時代即能夠到不同國家學習，對雙方學校年輕人都是一種成長的回憶，學校辦此活動已第三年，受到大家肯定，將會再繼續努力辦下去，讓日本學生能夠參與與學習。



日本高山裕子、佐藤信也、三輪建太老師也分別表示，元培暑期營活動安排，讓他們也對台灣醫療院所有初歩認知，同時也對醫療華語有初歩了解，確實是一個充實的暑假學習。



適時多明尼加共和國參議員Mr.Pedro與Mr.Beado來訪，也安排相見歡活動，讓雙方都有個認識。



日本與元培同學也分別予以表演，大家都在依依不捨中完成此九天的學習活動。



訊息來源：元培醫事科技大學



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