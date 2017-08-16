2017暑期華語研習暨醫療機構參訪歡送會與多明尼加參議員相見歡中央社 (2017-08-16 17:58)
2017暑期華語研習暨醫療機構參訪歡送會與多明尼加參議員相見歡
(中央社訊息服務20170816 17:57:47)元培醫事科技大學2017暑期華語研習暨醫療機構參訪歡送會，今（16）日下午進行，日本國際醫療福祉大學42位學生與3位老師9天的學習完成，特為他們辦歡送會，適時多明尼加共和國參議員Mr.Pedro與Mr.Beado來訪相見歡。
日本國際醫療福祉大學42位學生與3位老師在8日至16日來到元培2017暑期華語研習暨醫療機構參訪活動，在此期間他們學習了些華語，同時也到各醫療院所參觀。他們都十分高興說，在元培學習確實滿載而歸，不虛此行。
在歡送會中，校長林志城表示，看到日本國際醫療福祉大學師生，讓他想到曾至日本學習一年，在一個專業領域至不同國家學習，就是非常不同，且讓自己難於忘懷，學習到不一樣的文化與專業。因此相信你們來到元培學習，也有不同的感受。
專任董事蔡雅賢表示，在此年輕時代即能夠到不同國家學習，對雙方學校年輕人都是一種成長的回憶，學校辦此活動已第三年，受到大家肯定，將會再繼續努力辦下去，讓日本學生能夠參與與學習。
日本高山裕子、佐藤信也、三輪建太老師也分別表示，元培暑期營活動安排，讓他們也對台灣醫療院所有初歩認知，同時也對醫療華語有初歩了解，確實是一個充實的暑假學習。
適時多明尼加共和國參議員Mr.Pedro與Mr.Beado來訪，也安排相見歡活動，讓雙方都有個認識。
日本與元培同學也分別予以表演，大家都在依依不捨中完成此九天的學習活動。
訊息來源：元培醫事科技大學
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