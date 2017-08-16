桃園市觀音區首辦親子藝術節 『童趣大觀園』圓滿落幕



(中央社訊息服務20170816 17:55:54)桃園市觀音區公所今年獲桃園市政府文化局補助，首次辦理2017觀音區親子藝術節活動「童趣大觀園」，邀請國內知名兒童劇團 蘋果劇團及如果兒童劇團接力演出，吸引近三千名觀眾共襄盛舉，讓親子充實暑假周末，享受藝術之夜! 觀音區親子藝術節活動，除邀請知名劇團蒞臨觀音演出之外，也培養桃園在地表演團隊演出創作平台，桃園市傑出演藝團隊 風雅頌古箏樂團 由Gu boy古箏男孩演奏耳熟能詳的音樂，為活動揭開序幕，新坡媽媽土風舞及草漯Sexy girl也帶來精彩舞蹈，展現觀音在地社團的熱情與活力! 觀音區洪清淵 區長特別感謝桃園市政府文化局大力支持，也期望未來能積極爭取優質的藝文團隊蒞臨觀音演出，讓桃園觀音的鄉親能夠就近欣賞藝文活動，平衡城鄉之間的藝術落差。 今年首次辦理親子藝術節，受到親子民眾熱烈好評，除了暑假期間，兩場大型戶外演出活動，8月30日開學後，課堂期間也邀請各類型表演藝術活動，包括:瓶子先生魔術劇團、聲五洲布袋戲團及蘋果劇團將接連至觀音區各國小巡演推廣表演藝術，期望在開學期間，開拓孩子藝術視野，激發想像力與創造力!



活動詳細資料及花絮將會上傳至活動官方粉絲團「觀音區親子藝術節-童趣大觀園」(https://goo.gl/yN4a5N) 。



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