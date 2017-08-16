自行車產品研發設計人才訓練獲好評 朝陽科大開辦新進品管人員課程



(中央社訊息服務20170816 17:45:29)配合自行車產業提升需求，勞動部勞動力發展署中彰投分署委託朝陽科技大學辦理自行車產品研發設計人才訓練，日前開辦的研發設計訓練結訓，受到熱烈迴響，下半年度預計再開辦新進品管人員課程，提升自行車產業之核心競爭力。



朝陽科大副校長楊文廣表示，自行車產業是台中市的亮點產業，雖然今年第一季出口量較去年同期降低約3成，但產業仍然求才若渴，因此今年度自行車產業人才培訓據點陸續辦理職前訓練，積極幫助企業找到「對的人才」。



負責研發設計課程規劃的朝陽科大工業設計系陳建男老師也表示，自行車產品研發設計人才課程，經由多次廠商需求訪談，規劃313小時訓練，訓練目標在於培養具備自行車規範與趨勢、產品設計與組裝、設計美學、電動自行車概念、服務設計等專業能力，推動執行直到產品生產完成能力的全方位人才，相信能滿足中小企業對其新產品研發人員需求。



朝陽科大推廣教育處表示，歡迎有興趣投入自行車產業民眾近期可上「台灣就業通」網站，點選「找課程」，訓練單位搜尋「朝陽科技大學」關注課程資訊，或電洽04-24653000轉518賴小姐。



訊息來源：朝陽科技大學



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