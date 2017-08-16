中嘉bbTV 熱血迎世大運



(中央社訊息服務20170816 17:42:17)中嘉為了讓旗下有線電視系統台bbtv的用戶，都能有如臨現場的般的見證到臺灣有史以來主辦層級最高的國際體育賽事-2017臺北世大運，已傾全力讓各項網路傳輸軟硬體就續外，另也已備妥4K機上盒，準備讓用戶來場完美的4K超高畫質世大運。



隨著有線電視數位化的推廣，有線電視業者提供的高畫質頻道動輒數十個，相信收視過高畫質節目的民眾必定不在少數，但是有觀看過4K節目的人卻很有限，中嘉集團執行長張漢瑋表示：『中嘉集團對於NCC數位化政策推動不遺餘力，為了可以提供用戶超高畫質的影音享樂，這次配合世大運熱潮，已經備妥了4K機上盒，於bbtv推出 “一起世大運”專區，提供4K世大運開閉幕儀式的隨選影片，除了展現中嘉集團要提供用戶高畫質影音體驗的決心外，最重要的是不用再額外加裝一個媒體盒，用高階的4K機上盒就可以直接支援4K影片接收播放，讓中嘉用戶真正感受選擇bbtv就是選擇最好的影音享樂。』



bbtv此次與台北市政府合作，提供世大運4K開閉幕式及七淘尬運動的隨選影片，另也取得國際知名頻道商Discovery提供的4K體驗影片，除了要讓用戶感受到最細緻、最震撼的視覺效果外，還精心為喜歡體育賽事的朋友規劃了一系列與運動相關的高畫質隨選影片【熱血運動電影】專區，提供運動迷們滿滿的超高畫質運動影音大平台。



凡於8/17-9/30，於全省bb寬頻合作之有線電視新申辦300M之用戶，皆可享有優先體驗4K機上盒的服務，4K機上盒免裝機費、免押金，還提供用戶包月電影及隨選影片看片金，不用千元就可以享受高速飆網及極緻的影音饗宴，有興趣的民眾可以至中嘉官網查詢 www.cns.net.tw



訊息來源：中嘉網路股份有限公司



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