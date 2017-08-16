海青班報名踴躍 宏國德霖不動產系造成馬國衝動中央社 (2017-08-16 17:41)
海青班報名踴躍 宏國德霖不動產系造成馬國衝動
(中央社訊息服務20170816 17:40:59)106年7月22-31日宏國德霖科大不動產系物業管理科海青班配合僑委會至馬來西亞招生，吸引當地華僑子弟詢問熱烈，許多同學當場完成報名手續。
宏國德霖科技大學不動產經營系配合政府新南向政策，獲僑委會補助招收物業管理科海青班，也是國內科大唯一至東協招生的不動產相關科系。宏國德霖科技大學所屬之宏國集團不但是台灣「101大樓」的規劃與營建團隊，其旗下凱撒飯店也是台灣對富盛名的連鎖體系之一。宏國德霖科大不動產經營系在宏國集團相關的建設與飯店等產業資源加持下，在此次馬來西亞招生，也吸引當地許多僑界人士之矚目，加上近年來台資與陸資紛紛進東協投資不動產，也使得當地不動產與飯店相關產業蓬勃發展，因此，華僑子弟們對於宏國德霖科大不動產系物業管理科海青班之詢問度非常熱烈，許多同學更是當場完成報名手續。
對於來台就讀物業管理科海青班的海外華人子弟，宏國德霖科大除提供學校宿舍集中管理外，也提供集團內建設與飯店部門實習的機會，尤其即將試營運的板橋凱撒大飯店也將提供許多工作機會。
訊息來源：德霖技術學院
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