實習就業無縫接軌 宏國德霖企管有實績



(中央社訊息服務20170816 17:40:14)宏國德霖科技大學企業管理系以培育「服務業基層管理人才」為教學重點，每年均辦理學生各項活動，尤以校外實習成效頗彰。就學就業一條龍無縫接軌，讓學生在就學期間便能與職場實務密切結合，畢業後表現優秀的同學保障就業，並成為企業基層儲備幹部。



宏國德霖企管系歷年來取得了政府勞動部就業學程、教育部產業學院等計畫，實習合作對象包含生活工場、屈臣氏、台灣和民、義美、手信坊、美廉社、三商行、富邦人壽等大型連鎖企業，使學生在學期間直接應用所學，實習經驗讓學生在職場無縫接軌。



系主任呂冠瑩表示，宏國德霖企管系的課程設計內容務實豐富，每學期邀請各服務產業之高階經理人與學生面對面，藉由授課與演講讓學生認知業界生態，並且強調現場管理實務。除與屈臣氏、義美簽訂的產業學院計畫之外，近期更開始規劃「生活工場管理人才儲訓班」，大學教育，校外給薪實習、大四正職，畢業後繼續留任並優先升任店長，保障35K薪資，並可獲得總公司管理人才的培訓優先權，學生都表示十分開心與受惠。



訊息來源：德霖技術學院



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