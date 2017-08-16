屏南深度旅遊踩線團 玩翻在地文化與生態



(中央社訊息服務20170816 17:25:07)屏東縣政府觀光傳播處策劃「屏東•亞洲的後花園」深度行銷案，帶領媒體與部落客踩線團深入屏南社區，進行文化體驗與探訪秘境，挖掘獨特的屏東在地旅行！8月16號、17號兩天，踩線團將前往車城後灣、墾丁南岬、恆春古城等地，享受海灣悠閒、草原生態、人文創意的屏南風情。



此次的主題標語是「屏東•亞洲的後花園」，定位屏東是一個「亞洲級」的旅遊目的地。該主題含意是凸顯屏東在地自然、生態、物產、地理環境等多面向的綜合性，宛若一座大型花園，同時也提供旅人休閒、散步、徜徉、野餐....的好去處，顯現屏東的在地樂活精神。



本次踩線團的行程規劃，著重一般遊客相對陌生的在地私房秘境，並與社區發展協會深度合作，把社造的人文精神與醇厚的社區意識注入到體驗項目中，學習感受「好屏味」。



車城鄉後灣是海生館旁的秘境海灣，一個純樸的漁村竟孕育著刺激的海上活動，獨木舟、SUP板漂浮運動，海景特色民宿內的優美風景遠眺，更創造出一種徜徉熱帶海岸線的視覺感動。南岬位於墾丁東南方的草原，豐沛生態林相，搭配東方足跡團隊披荊斬棘的非典型導覽探險，迎來太平洋壯闊視野，畢生難忘。恆春古城的老宅文藝餐館、美味海鮮、酒吧微醺，則在味蕾和氛圍上點綴了整趟旅程的美好。



參與踩線的成員除了知名部落客、旅遊達人、同為新媒體《旅飯》的總經理工頭堅，更有《小日子》生活型態雜誌、亞洲最大的跨境平台KKday等新式旅創企業加入，在內容、行銷、產品、客群市場等各個面向，勞抓屏東精彩元素、積極推廣，期待創造「亞洲後花園」的最大魅力。



訊息來源：屏東縣政府



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