志工假期 偏鄉分享愛



(中央社訊息服務20170816 17:11:49)2005年金車文教基金會引進邊度假、邊服務的志工假期模式，陸續在花蓮、南投、金門等地課輔資源缺乏的小學舉辦VOVA（Volunteer Vocation）教育志工，希望有時間前往偏鄉的社會大眾，可以在休閒時亦付出愛心陪伴孩子。



於今年年初，VOVA教育志工駐點增加了一所服務學校，是位於宜蘭縣南澳鄉的東澳國小。東澳以蘇花公路為界，靠山的一邊是東岳部落（東澳村），靠海的一側屬於漢人社區（東澳里）；東澳村是泰雅族聚集的部落，住民組成大多為泰雅族。



與都會城市成天排滿才藝補習班的孩子不同，東澳天生天養的童年特別單純熱烈。由於資訊不易，當新的事物進到這裡、流轉在孩子之間，無論是好的是壞，在眼花撩亂的訊息前，孩子總會躍躍欲試、但缺少一些判斷力；如大部分偏鄉遇到的狀況，因資源、區域封閉，孩子較少有與外界人、事、物接觸的機會，間接限制住對未來的展望。



而世界很大，孩子的未來應該有更多選擇。校方希望讓孩子接觸到各行業、各領域專長的志工老師，透過課程分享、帶領，陪伴孩子發掘未來各種可能！



在上半年度連續到訪學田及東澳的志工詹繡翠小姐表示，去年大學畢業即將步入教職，最喜歡到全台各地去冒險學習，偶然在臉書上看見VOVA志工招募訊息，便踏上這五天四夜的志工之旅。



詹繡翠表示，來到東澳不管是對環境、學生次文化以及族群文化產生了許多的衝擊，也激勵她更認真的充實自我。不同於都市學童，東澳的孩子天生自由自在，因此教學上充滿挑戰，孩子的單純熱情、與東澳親切的老師，志工們可以很快地融入並愛上這裡。



這次服務裡，詹繡翠向孩子分享了歌仔戲，她在大學時期就加入劇團，累積了不少舞台經驗，因此將歌仔戲融入在課程中，與大家分享。其他梯次的志工老師教授各自擅長的項目，像是藝術水彩、生命教育、海外經驗分享、手做麵點等，多面向讓孩子實際參與並經驗，也讓雙方在過程中相互學習成長。



提到東澳，大家總會聯想到以「祕境」聞名的粉鳥林、沁人心脾的東岳冷泉，或者讓人躍躍欲試的獨木舟。這裡挾著一望無際的山海絕景，每逢假日遊客從不間斷的小漁村。然而這份絡繹不絕，卻無法為這個小小的部落社區帶來改變，這裡是個走過、路過、卻容易錯過的地方，無論是硬體設備或軟體的人力資源。



靠山的花蓮縣富里鄉學田國小與靠海的宜蘭縣南澳鄉東澳國小，兩所學校都藏在台灣祕境裡，美景的背後，還有許多教育資源問題。金車文教基金會邀請您撥出一至兩個禮拜的時間來陪伴孩子，也讓自己和大自然進行深度對話，讓身心充電。詳情請至http://2017.kingcar.org.tw/welfare/24



訊息來源：財團法人金車文教基金會



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