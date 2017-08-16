泰武古謠傳唱文化札根 查馬克．法拉屋樂榮獲師鐸獎



(中央社訊息服務20170816 17:08:25)教育部公告106年師鐸獎獲獎名單，全國共有75名優秀老師獲得教育界的最高榮譽「師鐸獎」，本縣國際知名的泰武國小「泰武古謠傳唱」指導老師查馬克．法拉屋樂獲頒師鐸獎。



查馬克老師本身是排灣族人，來自屏東縣來義鄉丹林部落，2003年至泰武國小任教，屏東縣泰武國小學生亦多是排灣族人，在指導老師查馬克的傳唱教導下，小朋友們唱出數百首的排灣族古謠，成為當前最具國際知名度的排灣古調演唱團體。查馬克老師不僅將排灣傳統文化融入課程教學中，亦藉由推動排灣古調歌謠幫助弱勢孩童找到生命亮點，帶領孩子到世界各地傳唱，將世界帶到孩子面前，亦讓排灣族的歌謠傳唱在法國、盧森堡、比利時、德國、日本、愛沙尼亞、瑞士、奧地利、美國、中國等國！另查馬克老師致力推動原住民教材，更參與規劃設計全國第一所以「排灣族石板屋」建築的泰武國小幼兒園，亦積極結合課程領域的學習及排灣文化技能，透過參與、實踐與實作，帶領孩子一步一腳印地實踐vuvu的夢想，此趟點點滴滴的歷程，亦是排灣文化札根之旅，將文化深深地札根於孩子心中，其以生命影響生命的過程，深深令人動容。



查馬克老師不僅將古謠傳唱帶至世界各地，亦致力推動原住民教材，並長期將原住民文化札根於孩子心中，其承載著部落耆老的期許，透過教師的身分，教導孩子豐厚的部落文化之服務熱忱與創新教學，此次榮獲師鐸獎的肯定，實至名歸。



訊息來源：屏東縣政府



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