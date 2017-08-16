獅門影業與藍鼎濟州宣佈 將於濟州神話世界開設「獅門影城」



(中央社訊息服務20170816 16:47:04)藍鼎國際發展有限公司（香港交易所股份代號：00582）全資附屬公司及濟州神話世界的開發商和運營商──藍鼎濟州開發株式會社（「藍鼎濟州」），與世界領先的內容製作商獅門影業（紐約證券交易所上市代號：LGF.A, LGF.B）今日聯合公佈，將於韓國濟州神話世界興建「獅門影城」。濟州神話世界獅門影城是第一個以獅門影業為品牌的戶外主題樂園，同時亦是獅門影業在全球各地擴展娛樂業務的重要里程碑。濟州神話世界獅門影城佔地面積約為12.2萬平方米（約130萬平方呎），將會全面引入獅門影業全球知名的電影作品。



除了是韓國第一個世界級主題樂園，濟州神話世界獅門影城將會是第一個以國際知名電影為主題的戶外主題樂園。同時，亦將會成為迄今為止，獅門影業在全球網路發展的品牌主題樂園、娛樂中心，以及位於美國、歐洲、中東及亞洲等其他樂園中最具吸引力的焦點。該主題樂園將劃分為7個電影主題區，每個主題區都將會以獅門影業轟動一時的電影作品為主題，這些電影合共創造超過90億美元的全球票房紀錄，其中包括：《饑餓遊戲》、《暮光之城》、《出神入化》，以及萬眾期待的2018年新片《羅賓漢》等。



遊客可通過以尖端科技製作的遊樂設施、景點，以及4D實景技術重現的街道和城鎮，親身體驗實際的電影場景。每個主題區均提供主題餐廳、咖啡廳、紀念品商店，也包含各類娛樂演出。濟州神話世界獅門影城將於2018年開始動工，並計劃於2019年開業。獅門影業全球第一個戶外主題樂園──「獅門影城」包括「饑餓遊戲」、「暮光之城」、「出神入化」等 7 個電影主題區。



藍鼎國際發展有限公司董事長兼執行董事仰智慧先生表示：「我們非常榮幸能邀得獅門影業為合作夥伴。我們也非常高興在濟州神話世界建設全球第一個獅門影城，把好萊塢電影甚至他們的電影場景帶入我們的主題公園，為我們的遊客提供難忘的體驗。憑藉獅門影業在內容製作行業的佳績，我們深信獅門影城將進一步豐富濟州神話世界，並加強濟州神話世界在濟州旅遊業的領導地位。」



「我們很榮幸與友好的亞洲頂級發展商藍鼎國際成為合作夥伴，聯手打造我們第一個品牌戶外主題樂園。該項目同時亦是我們其中一個規模最大、最令人興奮的區域性娛樂項目。」獅門影業行政總裁Jon Feltheimer說：「藍鼎國際正在建設中的世界級度假區，將會是獅門影城的最佳選址。在Tim Palen、Kerry Phelan 和 Jenefer Brown的帶領下，加上一系列高價值的知識財產驅動，我們在短短三年間建立了全球區域性業務。獅門影城將成為這一領域中，最為耀眼的明星。」



獅門影城將成為韓國最具活力、佔地超過250萬平米（超過2,000萬平方呎）的綜合度假村－濟州神話世界的重要設施。濟州神話世界於2017年初逐步開幕，透過世界級的度假設施，包括：四季度假酒店、萬豪度假酒店、盛捷服務公寓、別墅，以及國際和韓國時尚品牌高級零售店，為旅客提供優質的度假體驗。濟州神話世界更設有一系列的休閒娛樂選擇，包括水上樂園、主題公園、水療中心、國際級娛樂場和K-Pop娛樂中心。



濟州神話世界自2017年初分階段開幕，將成為韓國最令人期待的世界級綜合休閒娛樂度假勝地。更多詳情，請查詢濟州神話世界官方網站 （https://www.shinhwaworld.com）。



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