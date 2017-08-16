親愛的，我們把海洋搬到縣府了！



(中央社訊息服務20170816 16:44:40)屏東縣政府最新推出「屏東．乘風」空拍展，輸出小琉球海洋美景印成巨幅地貼，把縣府西側中庭變成寬闊清涼的海域，讓人忍不住想沈浸其中，美翻了！



「這些年來，屏東一直在成長蛻變中，但不變的是我們對這塊土地的熱愛，從空中看屏東，更能感受到這塊土地的溫度」，潘孟安縣長16日在空拍展首次對外公開時表示，屏東縣南北狹長超過100公里，縣境內有大武山鎮守，又有台灣海峽、巴士海峽及太平洋等大海包圍，還有一顆海上明珠小琉球，大山大海瑰麗壯闊，更豐富了這塊土地的人文底蘊，是屏東最珍貴的資產。



縣府近年運用空拍角度展現不一樣的屏東，「把心留在屏東」、「熱帶屏東」等短片都觸動許多人心，天空之下的屏東美的讓人讚嘆，一些陸續曝光的空拍美照，也在網路上引發熱烈迴響及討論，因此縣府決定展出屏東的空拍之美，讓民眾想像乘著風的翅膀，翱翔屏東，也喚起鄉親對土地的熱愛。



此次的空拍展跳脫一般照片展，大膽輸出小琉球海域空拍照，貼滿縣府西側中庭地面，加上從三樓懸掛而下的琉球島嶼圖，令人彷彿身置海洋，連潘縣長都忍不住和小朋友躺在地面，佯裝漂浮在海面上悠游的感覺，享受被大海擁抱的溫柔。



觀光播處長黃建嘉表示，縣府近年陸續引進可愛熊熊展、積木創意、全台首位機器人公務員pepper等，活潑、柔化公部門的形象，舉辦空拍展更是打破展覽的框架，「原來縣府是可以這樣有趣好玩的」。



空拍巨幅地貼的面積為15公尺乘14公尺，施工難度不小，當初觀光傳播處洽詢好幾位師傅，因為地貼面積太大，且磁磚地面凹凸不平不易施工，後來改採先鋪設木板再貼的方法克服，盡力呈現屏東的大地之美，果然營造出強烈的視覺震撼。



由於縣府蒐集了超過100張的空拍圖，無法在現場全部展現，觀光傳播處還特別設計了「屏東乘風」的網頁，裡面有恆春半島、屏東平原、原鄉風情、屏南、離島、夜景等美景，民眾可以至屏東縣政府官網點閱欣賞，如果喜歡，還能套用「屏東」專屬的圖框分享給朋友，讓更多人知道屏東。



「屏東乘風」空拍展預計在縣府展出至年底12月31日止，民眾可於上班時間至縣府欣賞，歡迎脫鞋入內拍照。觀光傳播處建議，民眾可攜帶自拍棒，或從二、三樓往下拍，現場拍照打卡，還可以兌換贈品，數量有限，送完為止。



訊息來源：屏東縣政府



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