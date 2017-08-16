台東縣府歡迎本縣農友加入友善有機耕作行列



(中央社訊息服務20170816 16:39:42)台東縣政府聘任20位具有實際有機耕作經驗且經營有成之農友擔任「有機農業陪伴師」，以1對1的指導，將自身經驗及技術傳授有意願投入友善或有機耕作的農友，協助農友轉型耕作方式，生產友善或有機的農作物，增加本縣有機農作面積。



台東縣政府農業處許瑞貴處長表示，縣府今年推出「有機農業陪伴師」及「輔導獎勵農友投入友善耕作」二項新措施，期望吸引200位農友投入友善或機耕作行列。目前規劃輔導200位農友投入友善或有機耕作，並委請台東縣有機發展協聘任20位具技術及經驗的農友擔任「有機農業陪伴師」，輔導本縣耕作面積至少0.1公頃且簽訂輔導同意書之農友。



陪伴師將到農友耕作的農地現場，親自現場診斷及傳授農友技術，提供自身經驗及示範，解決農友友善或有機耕作遇到的問題。另為獎勵簽訂輔導同意書的200位農友提昇友善或有機耕作相關知識及技能，凡全程參加縣府舉辦「有機農業及友善耕作訓練課程」之農友，每人給予補助津貼6,400元，該項講習訓練課程預訂在9月份辦理4場次。許處長指出，獎勵輔導措施推動至今，已有130位農友參加，累計友善或有機耕作面積增加約上百公頃。目前尚有70位名額，歡迎有意願且符合資格的農友加入。



訊息來源：台東縣政府



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