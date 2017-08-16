台灣評鑑協會辦理學校評鑑工作坊



(中央社訊息服務20170816 16:33:31)台灣評鑑協會受教育部委託辦理106學年度科技大學、技術學院、專科學校等校務（行政）類評鑑工作，為使各校辦理評鑑工作更為順暢，特於今(106)年8月4日及7日辦理「認可制評鑑」及「等第制評鑑」二場評鑑工作坊，並邀請本年度受評學校參與。



本次「認可制評鑑」工作坊議題，主要包括認可制評鑑精神與定位、學校如何訂定自我評鑑制度，並針對認可制評鑑指標及其內涵等加以闡述。



而在「等第制評鑑」工作坊議題，則包括等第制評鑑指標及其內涵、評鑑資料蒐集，資料撰寫要領等進行相關說明。



出席二場評鑑工作坊之與會代表，有學校校長、副校長及一級主管等，會中大家暢所欲言，並拋出多項議題共同探討，主講人逢甲大學楊濬中榮譽特聘講座教授、東海大學林振東客座教授、國立雲林科技大學林尚平教授及東吳大學林錦川教授亦逐一為各校進行解答說明，台評會期盼透過持續辦理工作坊的方式，能有助學校準備評鑑相關工作，同時讓學校能更加瞭解評鑑指標及其內涵，以利學校校務發展。



訊息來源：社團法人台灣評鑑協會



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