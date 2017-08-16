台灣評鑑協會辦理學校評鑑工作坊中央社 (2017-08-16 16:34)
台灣評鑑協會辦理學校評鑑工作坊
(中央社訊息服務20170816 16:33:31)台灣評鑑協會受教育部委託辦理106學年度科技大學、技術學院、專科學校等校務（行政）類評鑑工作，為使各校辦理評鑑工作更為順暢，特於今(106)年8月4日及7日辦理「認可制評鑑」及「等第制評鑑」二場評鑑工作坊，並邀請本年度受評學校參與。
本次「認可制評鑑」工作坊議題，主要包括認可制評鑑精神與定位、學校如何訂定自我評鑑制度，並針對認可制評鑑指標及其內涵等加以闡述。
而在「等第制評鑑」工作坊議題，則包括等第制評鑑指標及其內涵、評鑑資料蒐集，資料撰寫要領等進行相關說明。
出席二場評鑑工作坊之與會代表，有學校校長、副校長及一級主管等，會中大家暢所欲言，並拋出多項議題共同探討，主講人逢甲大學楊濬中榮譽特聘講座教授、東海大學林振東客座教授、國立雲林科技大學林尚平教授及東吳大學林錦川教授亦逐一為各校進行解答說明，台評會期盼透過持續辦理工作坊的方式，能有助學校準備評鑑相關工作，同時讓學校能更加瞭解評鑑指標及其內涵，以利學校校務發展。
訊息來源：社團法人台灣評鑑協會
本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/218805.aspx
關鍵字：
其他文教新聞更多文教新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
我是馬克
蔡康永
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
薏仁水 60G．纖Q好手藝 紅豆水 薏仁水．易珈 纖Q好手藝薏仁水．薏仁水 隨身．薏仁水．Simply 紅豆水 薏仁水．纖Q好手藝 薏仁水 紅豆水．易珈 紅豆水 薏仁水．特濃薏仁水．纖Q好手藝 隨身包 薏仁水．SIMPLY 薏仁水 2G．naturie 薏仁水．綠恩 薏仁水．紅豆薏仁水．Simply 紅豆薏仁水．Simply 特濃紅豆水 薏仁水．纖q好手藝薏仁水．易珈生技 紅豆水 薏仁水．薏仁 水嫩 面膜．纖Q好手藝 薏仁水．Simply 濃縮 紅豆薏仁水．Simply 特濃薏仁水 檸檬水．纖Q好手藝 隨身 薏仁水．薏仁水 易珈．特濃 薏仁水．易珈生技 薏仁水．薏仁水 纖Ｑ好手藝．易珈 薏仁水
- 【WIRED】f 休閒旅行時刻女腕錶-VC01-KF50K(AGEK434J)
- J’code真愛密碼 守護愛情黃金編織手鍊-紅
- 【潮傢俬】VIOLA維歐拉電腦椅(皮質)-米
- 【國際牌Panasonic】RULO三角形掃地機器人吸塵器 MC-RS1T-W
- 【PHILIPS 飛利浦】27型寬IPS液晶顯示器(276E6ADSS白色銀底
- 【日本直人木業】BRAC層木120CM書桌
- 【潮傢俬】Kanemori金森倉庫旋轉化妝收納鏡櫃
- 【FUJIFILM】instax SHARE SP-2 印相機(公司貨)
- 【MIDO】Ocean Star Captain 海洋之星機械潛水錶(M02643044
- J’code真愛密碼 牡羊座-豎琴黃金紅繩手鍊
爭取婚姻平權 女同伴侶訴遭遇【台灣立報】
留學不是為了和本國同學湊在一起用中文聊天【北京新浪網】
樹科大不紙如此 瓦楞紙展 出神入化【中央社】
印象‧經典─莫內特展 歷史博物館展出【教育廣播電台】