2017智慧生活黑客松：技職盃全國大賽總決賽 虎尾科大榮獲「最佳創意獎」一名、「最佳人氣獎」一名及「佳作」三名



(中央社訊息服務20170816 16:30:50)為彰顯創新自造基地帶動前瞻技術及專業特色，推廣技專校院實作精神與研發能量，由教育部技職司指導的「2017智慧生活黑客松：技職盃全國大賽總決賽」，於106年8月14日至8月15日在國立雲林科技大學進行兩天一夜不眠不休的鏖戰。以實體作品、APP、網頁服務、機電整合、互動機構等作品爭奪獎項，作品精彩有新意，評審紛紛為之驚嘆。國立虎尾科技大學參賽團隊在這次的全國競賽中共榮獲「最佳創意獎」一名、「最佳人氣獎」一名及「佳作」三名等獎項。



經過賽前訓練課程、分區競賽及進階訓練的嚴格考驗下，來自北、中、南最後脫穎而出參加全國競賽的隊伍共有90支，總決賽主題為「高齡者腦力訓練之智慧裝置」，參賽隊伍必須提出針對失智老人所設計的訓練腦力裝置或遊戲等。長達33小時的馬拉松式比賽，不但考驗參賽隊伍的創新設計思維，更考驗參賽同學的耐力、毅力與體力。總決賽中邀請到國內各領域的評審專家和專業評審以「技術」、「設計」、「創意」、「簡報」及「創造價值」來進行評分。榮獲評審大獎之優勝隊伍最高可獲得20萬元獎金，活動後也將於9月15日至12月15日在國立雲林科技大學舉行成果展。



「2017智慧生活黑客松：技職盃全國大賽總決賽」現場賽事激烈，國立虎尾科技大學覺文郁校長表示，本屆總決賽中該校共有五支團隊獲獎，囊括最佳創意獎1名、最佳人氣獎1名及佳作3名，為獲獎隊伍數最多的學校，成績斐然。期望藉由教育部的智慧生活黑客松競賽活動，鼓勵年輕學子透過跨領域的交流發揮創意，結合新興資源與企業技術，進行不同形式、多元媒材、實驗性質的創作與培養發掘問題、思考問題、解決問題的能力，並運用新興科學與技術，使得學生的創意能加以實現，落實創客到創業。而這些由校園所創造的新模式，將給予自造者教育及其產出提升至新的層次與價值，亦為教育部辦理黑客松競賽之宗旨。



訊息來源：國立虎尾科技大學



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