世大運開跑在即 儀軌組進駐服務（2）中央社 (2017-08-16 18:30)
2017台北世界大學運動會19日開跑，各場館目前都已有外籍選手展開訓練，由桃園市國中小志工組成的儀軌服務組也進駐，期望以流利外語及貼心協助，幫助來賓及選手解決各種疑難雜症。圖為儀軌組志工在場館服務台處待命。中央社記者吳睿騏桃園攝 106年8月16日
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