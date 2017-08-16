世大運開跑在即 儀軌組進駐服務（1）中央社 (2017-08-16 18:30)
2017台北世界大學運動會19日開跑，各場館目前都已有外籍選手展開訓練，由桃園市國中小志工組成的儀軌服務組也進駐，期望以流利外語及貼心協助，幫助來賓及選手解決各種疑難雜症。圖為儀軌組部分志工合影。中央社記者吳睿騏桃園攝 106年8月16日
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上一則：報名世大運語言志工 盼獲不同體驗
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