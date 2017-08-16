2017台北世界大學運動會19日開跑，獲選語言志工的李侑潔（左）、高岱薇（右）指出，看見台灣難得舉辦國際體育盛會，因此特別報名參加語言志工，希望為自己帶來不同的體驗。中央社記者吳睿騏桃園攝 106年8月16日