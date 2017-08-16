趙鏡涓公布廣播金鐘特別貢獻獎得主中央社 (2017-08-16 18:30)
「第52屆廣播金鐘獎入圍名單公布記者會」16日下午在三立電視台舉辦，特別獎評審團主任委員趙鏡涓（圖）公布「特別貢獻獎」得主為資深廣播人陶曉清。（三立電視提供）中央社記者江佩凌傳真 106年8月16日
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